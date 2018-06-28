” التجارة ” : لا يمكن حجز الاسم التجاري باسم القبيلة

علي القحطاني (صدى):

ردت وزارة التجارة والاستثمار، على استفسار ” مواطن ” بشأن إمكانية حجز الاسم التجاري باسم القبيلة.

حيث قالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” إن الاسم التجاري المسجل في اللوحة لابد أن يكون مطابقًا للاسم التجاري المُسجل في السجل ” ، في إشارة إلى أنه لا يُقبل حجز ” الاسم التجاري ” باسم القبيلة.

كما أجابت الوزارة على استفسار آخر لـ ” مواطن ” ، بشأن ما يتعلق بالبدء في العمل بالتجارة الالكترونية، قائلة: ” حتى تتمكن من الاستيراد بغرض التجارة، يجب أن يحتوي سجلك التجاري على نشاط التجارة أو البيع للمنتجات المراد استيرادها، كما يمكنك إصدار السجل التجاري إلكترونيًا عبر رابط الخدمة التالي هنا” .