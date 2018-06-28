تعليم الباحة يعلن حركة التنقلات الداخلية للمعلمين والمعلمات لهذا العام
اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم، الحركة الداخلية لتنقلات المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.
وهنأ المدير العام المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة بتحقيق رغباتهم، متمنياً لمن لم يحالفه الحظ هذا العام التوفيق بتحقيق رغبته في النقل خلال العام المقبل, مشيراً إلى تطلعاته بأن تحقق الحركة أهدافها بتهيئة بيئة العمل الإيجابية للمعلم وللمعلمة في أداء رسالتهم السامية نحو الطلاب والطالبات.
وأكد الدكتور عبدالخالق أن الإدارة تسعى لتحقيق كل رغبات المعلمين والمعلمات وفق ما تتيحه الإجراءات المنظمة للحركة, مبيناً بأنه بإمكان المعلمين والمعلمات رفع تظلماتهم عن الحركة خلال عشرة أيام من إعلانها عبر نظام نور.
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 22 ساعة
نسأل الله للجميع التوفيق والسداد ..
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 22 ساعة
ألف مبروك وبالتوفيق لكافة الزملاء والزميلات المنقولين والمنقولات مع خالص الشكر لسعادة مدير عام التعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني ولفريق العمل بشؤون المعلمين على الإنجاز والإبداع في إظهار الحركة بهذه الدقة والسرعة … تهانينا القلبية للجميع.
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 22 ساعة
مع اني زعلانه لاني مانقلت بس متفائله من هالدكتور كثيير كثييير ، اتعبنا كثرة الورق والضغط ولازم كل شيء ع سنقة ١٠ في عهد مخايش والى الان مدراسهم بيوت متهالكة ومجمعات متعبة ؛ نتمنى فصل المراحل الدراسية
عمار[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 22 ساعة
طيب نبغا ملف للأسماء كامله اذا أمكن