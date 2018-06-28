تعليم الباحة يعلن حركة التنقلات الداخلية للمعلمين والمعلمات لهذا العام

الباحة(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم، الحركة الداخلية لتنقلات المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

وهنأ المدير العام المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة بتحقيق رغباتهم، متمنياً لمن لم يحالفه الحظ هذا العام التوفيق بتحقيق رغبته في النقل خلال العام المقبل, مشيراً إلى تطلعاته بأن تحقق الحركة أهدافها بتهيئة بيئة العمل الإيجابية للمعلم وللمعلمة في أداء رسالتهم السامية نحو الطلاب والطالبات.

وأكد الدكتور عبدالخالق أن الإدارة تسعى لتحقيق كل رغبات المعلمين والمعلمات وفق ما تتيحه الإجراءات المنظمة للحركة, مبيناً بأنه بإمكان المعلمين والمعلمات رفع تظلماتهم عن الحركة خلال عشرة أيام من إعلانها عبر نظام نور.