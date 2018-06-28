القحطاني لـ ” تنظيم الحمدين ” : أبكوا واشتكوا والطموا فالحل بالرياض

طلال الضوي(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الخميس، أن أزمة قطر ستظل مستمرة حتى يفهم تنظيم الحمدين أن حل أزمته في الرياض فقط.

وأوضح ” القحطاني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن سلطة قطر تلجأ وتستغيث بالمحاكم الدولية وتقبل الأقدام لحل أزمتها، ولكن مشكلتهم أنهم لا يعرفون ماهو معنى السيادة.

وأضاف أن السيادة هي قول وفعل وليست رايات وشعارات، قائلًا في رسالة منه إلى الحمدين ” أبكوا واشتكوا والطموا فالحل بالرياض ”

كما شرح ” القحطاني ” في تغريدة له ” حماقة الحمدين ” على حد وصفه، قائلًا ” فلنفرض أنهم أخذوا من الأحكام القضائية (بعد ٥ او ١٠ سنوات الخ) ما يتمنون.. فكيف سيفرضون تطبيقها؟ أحكام غير ملزمة وتحتاج للقوة لفرضها.. هل سيحركون القوات من الوجبة؟ أم هي حبر بورق لا يذكرهم إلا بحسرة المليارات التي أنفقوها لحكم لا نفاذ له؟ “.

ومن جانبه رد المغرد منذر آل الشيخ مبارك على تغريدات ” القحطاني “، قائلًا ” ياسيدي الكريم يصدق فيهم قول نزار قباني !! وسترجع يوماً ياولدي.. مهزوماً مسكور الوجدان.. وستعلم بعد رحيل العمر ..بأنك كنت تطارد خيط دخان “.