هيئة الثقافة تنظم الأيام الثقافية في أبها

محمد السعران(صدى):

تحتضن مدينة أبها للمرة الأولى فعاليات الأيام الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة والتي تتضمن مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والإبداعية. وستنطلق الفعاليات الثلاثاء المقبل وتستمر لثلاثة أيام في مسرح جمعية الثقافة والفنون وشارع الفن بأبها.

وتتنوع الأنشطة التي ستقدمها الهيئة في “الأيام الثقافية” بين أمسيات أدبية وعروض للأفلام وورش للرسم وعروض مسرحية إلى جانب معرض للفنون الجميلة وحفل غنائي، يقدمها نخبة من المبدعين السعوديين.

ويحظى الأدب باهتمام بالغ في برنامج “الأيام الثقافية” بأبها حيث تم تخصيص فقرتي “وقفات أدبية” و”وقفات شعرية” لتكونا منصتين لإطلاق المواهب الإبداعية في الأدب، وستقام هاتان الفقرتان في شارع الفن. فيما سيحتضن مسرح جمعية الثقافة والفنون عروض الأفلام وورش صناعة السينما والحفل الغنائي إلى جانب جلسات نقاشية مع مبدعين سعوديين يمتلكون تجارب مهمة في مجال صناعة الأفلام وذلك ضمن فقرة “تجارب المخرجين”.

هذا وستقام في شارع الفن الشهير في أبها أنشطة تفاعلية تشمل ورش الرسم ومرسم الأطفال وعروض الفرق الشعبية ومعرض الفنون الجميلة والعروض الموسيقية إضافة لعرض مسرحية للأطفال بعنوان “رحلة القمر”.

وتأتي الأيام الثقافية في أبها ضمن النشاط المكثف الذي تبذله الهيئة العامة للثقافة لزيادة الحراك الثقافي المحلي وضمان مشاركة أكبر قدر من المبدعين السعوديين من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب اهتمامها بالمواهب المحلية الشابة وتمكينها من الوصول للجمهور.