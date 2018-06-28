وزير المالية المصري يؤكد المضي قدما في بيع عدد من الشركات الحكومية في البورصة

القاهرة(صدى):

أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط ، التزام بلاده بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المتمثل في رؤوس أموال عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات وتوسعة قاعدة ملكية الشركات في القريب العاجل.

وقال معيط في تصريح له اليوم، إن وزارة المالية تنسق حاليا مع جميع الجهات المعنية بالبرنامج ” لاختيار أنسب توقيت لبدء الطرح ” خاصة أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على نهاية الشهر الحالي، ولا تكفي لتنفيذ خطط الطرح التي من المأمل أن تكون دعامة قوية لنشاط سوق المال المصري وجذب أنظار المجتمع الاستثماري في الداخل والخارج لفرص الاستثمار التي يزخر بها الاقتصاد المصري، نافيًا بذلك الأنباء التي أشيعت حول تأخير عملية الطرح الأولي.