الذهب ينزل لأدنى مستوى في أكثر من 6 شهور مع صعود الدولار

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من ستة شهور الخميس، في الوقت الذي استقر فيه الدولار قرب أعلى مستوى خلال عام.

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار الذهب 0.2 بالمئة إلى 1249.71 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن النفيس أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عند 1248.25 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.4 بالمئة إلى 1251.20 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 95.342 بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو تموز من العام الماضي عند 95.531 . ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.08 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة لامست الفضة أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عند 15.94 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 949.25 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين بنحو واحد بالمئة إلى 847.50 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة، هبط المعدن إلى 845.50 دولار للأوقية مسجلا أدنى مستوى منذ أواخر يناير كانون الثاني 2016.