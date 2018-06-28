ضبط 6 مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالمدينة
تمكن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة المدينة المنورة، من تنفيذ جولة ميدانية تفتيشية لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.
وكشفت ” الوزارة ” عن ضبط 6 مخالفات للقرار، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 23 ساعة
وهل تحتاج الرحمة والرأفة إلى قانون !
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 23 ساعة
طبعاً خاصة عمال حقون العماير أفترأء حرأم
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 23 ساعة
طبعاً خاصة عمال حقون العماير أفترأء حرأم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 23 ساعة
ابشروا (إذا كان الجو شديد الحرارة ، ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض فإذا قال العبد : لا إله الا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر جهنم قال الله لجهنم : إن عبداً من عبادي أستجار بي من حرك وإني أشهدك أني قد أجرته منك )”رحمتك بالضعفاء ي رب
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 23 ساعة
ارحموا من في الارض
يرحمكم من ف السماء
وهالكلام بعد للمسؤولين عن شركة الكهرباء
همس[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 23 ساعة
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اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار
اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار
اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار
اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار
اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار