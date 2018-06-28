ضبط 6 مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالمدينة

نايف السالم(صدى):

تمكن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة المدينة المنورة، من تنفيذ جولة ميدانية تفتيشية لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وكشفت ” الوزارة ” عن ضبط 6 مخالفات للقرار، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.