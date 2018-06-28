بلاغات بالجملة ضد بي أن سبورت تصل الفيفا

نواف السالم(صدى):

استجاب الرياضيين في المملكة بشكل عام إلى دعوة رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، بتقديم بلاغات ضد انتهاكات قناة ” بي إن سبورت “، والتي كشفتها بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

وأكد الرياضيين أن قنوات ” بي إن سبورت ” منارة لتسييس الرياضة وبعيده كل البعد عن الهدف الرياضي مثل باقي القنوات الآخرى، مؤكدين على دعمهم الكامل للمستشار تركي آل الشيخ.

ورد أحد الرياضيين على بيان جميعة الصحافيين الرياضيين التونسيين الذي حاولت خلاله إنقاذ التونسيين عصام الشوالي وهشام الخلصي معلقين قناة ” بي إن سبورت ” بعد إسائتهم للأخضر، قائلًا ” قنوات البي إن سبورت منارة للقذارة وتسييس الرياضة، وإن كنتم لهم مساندين فنحن لهم داعسين ولإعلام الوطن ولمعالي المستشار داعمين ولا يهمنا الخلصي المُتبهذل اسمًا ورسمًا خلف مالٍ مشبوه وإساءة مدفوعة ! “.

وكان علق ” الشوالي ” على هدف المنتخب الوطني في مرمى المنتخب المصري في آخر مباراة جمعتهما بكأس العالم قبل الخروج، بطريقة تعبتر إهانة للأخضر، وهو ما دفع المستشار تركي آل الشيخ للرد عليهم ومهاجمتهم والمطالبة بمحاسبتهم والقائمين على القناة.

ومن جابنها أصدرت جميعة الصحافيين الرياضيين التونسيين بيانًا لإنقاذ ” الخلصي ” و ” الشوالي “، مدافعه عن قنوات ” بي إن سبورت “، ومعتبره إياها منارة إعلامية، ما دفع رياضي المملكة إلى تقديم بلاغات في الفيفا وبي إن سبورت.