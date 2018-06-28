تأمين المنتجات الغذائية الأساسية لمرضى حساسية القمح بالرياض

عادل الحربي (صدى):

أكدت صحة منطقة الرياض، اليوم الخميس، أنه تم تأمين المنتجات الغذائية الأساسية الخالية من الجلوتين لمرضى حساسية ” القمح ” في 3 مستشفيات.

وأوضحت صحة الرياض على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن المنتجات متوفرة في مستشفى الملك سلمان بالرياض، ومستشفى الدوامي العام، ومستشفى الملك خالد بالخرج.

وأضافت أنه لطلب المنتجات يرجى زيارة قسم التغذية بالمستشفى مع التقرير الطبي والهوية الوطنية للمريض، خلال ساعات العمل التي تبدأ من الـ10 صباحًا حتى الـ3 مساءً.