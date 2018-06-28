إجراء 1195 جراحة طارئة في مستشفيات مكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

قدمت مستشفيات مكة المكرمة ومستشفى الحرم والمراكز الصحية للحرم خدماتها الطبية والعلاجية لعدد 194528 مراجع من المعتمرين والأهالي خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي.

1439هـ، كما تم إجراء 1195 عملية جراحية طارئة و 240 عملية مجدولة، وأخضع لجراحة المناظير 266 مريض.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن مجموع من تم إدخالهم إلى المستشفيات بلغ 5646 حالة، حيث تم إخراج 5729 مريض، كما استقبلت أقسام الطوارئ 114128 مراجع، فيما راجع أقسام العيادات ما مجموعه 48828 مراجع ، وبلغ عدد مراجعي مراكز الحرم 5998 ومستشفى الحرم 1964 مراجع، وذلك خلال نفس الفترة.

كما تم استقبال 1297 حالة ولادة، وإجراء 7220 عملية غسيل دم كلوي و 61 عملية قسطرة و عملية قلب واحد.