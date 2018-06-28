الطيران المدني تصدر تنبيها بخصوص نقل المساحيق على الرحلات المتوجهة إلى أمريكا
نبّهت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عموم المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدم نقل أكثر من (350 مل) لكل مسافر من المساحيق (البودرة) داخل الأمتعة المحمولة على متن الطائرة في الرحلات المباشرة المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم أنه يمكن نقل أكثر من ذلك في الأمتعة الموزونة (الشحن) وذلك بما يتماشى مع الإجراءات الأمنية المطلوبة، مشيرة إلى أن المساحيق (البودرة) تتضمن موادًّا مثل: مستحضرات التجميل، حليب الأطفال، بودرة البروتين وغيرها.
طلال[ عدد التعليقات: 1419 ] نشر منذ 29 دقيقة
الزين زين لو قام من النوم .. والشين شين لو تكحل كل يوم 😁🏃
خديجه[ عدد التعليقات: 721 ] نشر منذ 28 دقيقة
المقصود هو حليب الأطفال وليس مساحيق التجميل!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 28 دقيقة
معلوم ، خلاص ان شاء الله بعد 33 سنة اذا سافرت امريكا اكلم زوجتي ما تاخذ بودرة معاها 😊
ماجد[ عدد التعليقات: 1327 ] نشر منذ 27 دقيقة
٣٥٠ مل مايحتاج يحملوها تلاقونها بوجيه الحريم ميك اب من الى 😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49250 ] نشر منذ 25 دقيقة
ياهملالي ,,
,, من ويش خايفين ……؟