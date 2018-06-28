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الطيران المدني تصدر تنبيها بخصوص نقل المساحيق على الرحلات المتوجهة إلى أمريكا

الطيران المدني تصدر تنبيها بخصوص نقل المساحيق على الرحلات المتوجهة إلى أمريكا
الرياض(صدى):

نبّهت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عموم المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدم نقل أكثر من (350 مل) لكل مسافر من المساحيق (البودرة) داخل الأمتعة المحمولة على متن الطائرة في الرحلات المباشرة المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم أنه يمكن نقل أكثر من ذلك في الأمتعة الموزونة (الشحن) وذلك بما يتماشى مع الإجراءات الأمنية المطلوبة، مشيرة إلى أن المساحيق (البودرة) تتضمن موادًّا مثل: مستحضرات التجميل، حليب الأطفال، بودرة البروتين وغيرها.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1419 ] نشر منذ 29 دقيقة

الزين زين لو قام من النوم .. والشين شين لو تكحل كل يوم 😁🏃

[ عدد التعليقات: 721 ] نشر منذ 28 دقيقة

المقصود هو حليب الأطفال وليس مساحيق التجميل!

[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 28 دقيقة

معلوم ، خلاص ان شاء الله بعد 33 سنة اذا سافرت امريكا اكلم زوجتي ما تاخذ بودرة معاها 😊

[ عدد التعليقات: 1327 ] نشر منذ 27 دقيقة

٣٥٠ مل مايحتاج يحملوها تلاقونها بوجيه الحريم ميك اب من الى 😂

[ عدد التعليقات: 49250 ] نشر منذ 25 دقيقة

ياهملالي ,,

,, من ويش خايفين ……؟

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