بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يستقبل الجهات المشاركة في فعاليات عيد الفطر

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بقصر سموه مساء أمس , عدداً من أصحاب السمو الأمراء ، وأصحاب المَعَالِي، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ، والجهات المشاركة في فعاليات عيد الفطر المبارك .

ورحب سموه بالحضور في مستهل كلمته التي نوه فيها بجهود الجميع في نجاح فعاليات عيد الفطر المبارك التي بلغت حوالي 200 فعالية في 38 موقعاً مثمناً عمل الجهات والمسؤولين كافة في فريق واحد .

ونقل سمو أمير منطقة الرياض شكر وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – موكداً سموه على متابعتهم لكل أمر يهم الوطن وأبنائه .

من جهته أعرب معالي أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس عن بالغ شكره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه ومتابعته المباشرة ومساهمة الجهات كافة في نجاح فعاليات العيد , مبيناً حجم العمل والجهود من مسؤولي الجهات ووقوفهم المباشر على التنظيم في جميع الأوقات .

وبين المهندس الفارس أن فعاليات عيد الفطر هذا العام شهدت تطوراً كبيراً , مشيراً إلى مساهمة القطاع الخاص الفعالة في مجال التنظيم , مؤكداً سعي جميع الجهات لتقديم خدمات مختلفة وتحقيق تطلعات أكبر .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة , ومعالي المستشار الخاص , المشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز .