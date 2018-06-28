هالة القحطاني تدافع عن الطبيعة: انقذوا الأشجار من التخريب

نايف السالم(صدى):

تحتاج المنطقة الشرقية إلى عدة خدمات حسب مطالب أهالي المنطقة، الذين دشنوا هاشتاجًا بعنوان ” الشرقية تحتاج إلى ” معبرين فيه عن كل ما تحتاجه منطقتهم ومحاولين إيصال صوتهم إلى المسؤولين؛ فيما تفاعلت الدكتورة هالة القحطاني، مع الهاشتاج موضحة ماتحتاج إليه الشرقية من وجهة نظرها؛ داعيةً إلى سرعة إنقاذ الأشجار في المنطقة من التخريب.

وأوضحت ” القحطاني ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الشرقية تحتاج إلى: ” غطاء أخضر على امتداد البصر، ووسائل مواصلات عامة لنشعر بإنها استفادت من صناعة النفط ” .

وأضافت هالة القحطاني: ” وسفلتة بجودة للطرق الحيوية يشمل طريق الخبر والظهران والدمام الجبيل، والتخلص من اُسلوب الترقيع في سفلتة شوارع الأحياء ” .

وتابعت: ” الأشجار لا تحجب الرؤية إن تُركت تنمو على طبيعتها في سماء الله.. المسؤول الذي يدّعي ذلك يبرر جهله وقصوره في استيعاب ” واجب ” حماية البيئة.. انقذو الأشجار من التخريب ” .

واستطردت قائلة: ” ما تفعله البلديات من تقزيم للأشجار في أغلب مناطق المملكة جهل وجريمة لا تُغتفر ضد الطبيعة وكفيلة بتهديد مستقبل الانسان على الأرض ” ، مضيفةً: ” يعتقد المسؤول في الأمانة بأن مجزرة الشجر اليومية التي تقوم بها البلديات بجهل تجميل للمدن.. وهي جريمة بيئية تُرتكب في جميع مناطق المملكة بمرأى من وزارة البيئة والمياه والزراعة ” .