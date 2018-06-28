هالة القحطاني تدافع عن الطبيعة: انقذوا الأشجار من التخريب
تحتاج المنطقة الشرقية إلى عدة خدمات حسب مطالب أهالي المنطقة، الذين دشنوا هاشتاجًا بعنوان ” الشرقية تحتاج إلى ” معبرين فيه عن كل ما تحتاجه منطقتهم ومحاولين إيصال صوتهم إلى المسؤولين؛ فيما تفاعلت الدكتورة هالة القحطاني، مع الهاشتاج موضحة ماتحتاج إليه الشرقية من وجهة نظرها؛ داعيةً إلى سرعة إنقاذ الأشجار في المنطقة من التخريب.
وأوضحت ” القحطاني ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الشرقية تحتاج إلى: ” غطاء أخضر على امتداد البصر، ووسائل مواصلات عامة لنشعر بإنها استفادت من صناعة النفط ” .
وأضافت هالة القحطاني: ” وسفلتة بجودة للطرق الحيوية يشمل طريق الخبر والظهران والدمام الجبيل، والتخلص من اُسلوب الترقيع في سفلتة شوارع الأحياء ” .
وتابعت: ” الأشجار لا تحجب الرؤية إن تُركت تنمو على طبيعتها في سماء الله.. المسؤول الذي يدّعي ذلك يبرر جهله وقصوره في استيعاب ” واجب ” حماية البيئة.. انقذو الأشجار من التخريب ” .
واستطردت قائلة: ” ما تفعله البلديات من تقزيم للأشجار في أغلب مناطق المملكة جهل وجريمة لا تُغتفر ضد الطبيعة وكفيلة بتهديد مستقبل الانسان على الأرض ” ، مضيفةً: ” يعتقد المسؤول في الأمانة بأن مجزرة الشجر اليومية التي تقوم بها البلديات بجهل تجميل للمدن.. وهي جريمة بيئية تُرتكب في جميع مناطق المملكة بمرأى من وزارة البيئة والمياه والزراعة ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1419 ] نشر منذ 38 دقيقة
والله العظيم الشرقية منطقه سياحيه بس م فيه حد عليها كلشش 💔💔💔الشرقية ترا لهم رب خافو الله عدلو الشوارع بسس م نبي شيي غيره كلشش ارحمونا
طلال[ عدد التعليقات: 1419 ] نشر منذ 38 دقيقة
والله العظيم الشرقية منطقه سياحيه بس م فيه حد عليها كلشش 💔💔💔الشرقية ترا لهم رب خافو الله عدلو الشوارع بسس م نبي شيي غيره كلشش ارحمونا
ماجد[ عدد التعليقات: 1327 ] نشر منذ 37 دقيقة
مسكينه الشرقيه مظلومه لامشاريع جديده ولاتطوير للمشاريع القديمه طرق سيئه كباري متوقفه من سنين معظم الطرق مقفله لاتشجير ولاحزام اخضر خارج المدينه لتفادي العواصف الرملية والسبب المسئولين في أمانه المنطقه الشرقيه وفرع وزارة المواصلات وفرع وزارة الزراعه اللذين همهم الكرسي لامصلحه وطن
خديجه[ عدد التعليقات: 721 ] نشر منذ 36 دقيقة
ألا ليت غطاء القطيف الأخضر يعود يوما
عمار[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 36 دقيقة
والله ان ريحة مصاف الصرف الصحي اللي صابه بالبحر أفسدت مدينة الدمام والخبر وأعتقد حتى الجبيل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49250 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يكون باالعون ,,