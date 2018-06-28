علي القحطاني(صدى):

كشف الصندوق العقاري، عن حالات الإعفاء من القرض العقاري، وذلك ردًا على استسفار مواطن حول هذا الأمر.

وأوضح الصندوق على حسابه على ” تويتر “، أنه يتم الإعفاء في حالتين فقط وهي الوفاة ” لا قدّر الله “، والعجز الكلّي.

وكان الصندوق أعلن فيما سبق عن شروط إعفاء المتوفين من القرض، مؤكدًا أنه في حال كان على المتوفى متعثرات سابقة فيجب سدادها، ومن ثم يتم إسقاط باقي القرض.

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