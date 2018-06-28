حالات الإعفاء من القرض العقاري
كشف الصندوق العقاري، عن حالات الإعفاء من القرض العقاري، وذلك ردًا على استسفار مواطن حول هذا الأمر.
وأوضح الصندوق على حسابه على ” تويتر “، أنه يتم الإعفاء في حالتين فقط وهي الوفاة ” لا قدّر الله “، والعجز الكلّي.
وكان الصندوق أعلن فيما سبق عن شروط إعفاء المتوفين من القرض، مؤكدًا أنه في حال كان على المتوفى متعثرات سابقة فيجب سدادها، ومن ثم يتم إسقاط باقي القرض.
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طلال[ عدد التعليقات: 1419 ] نشر منذ 1 ساعة
انا مستغرب من الي يقول نبي النظام القديم ونظام القرض المدعوم نفس القرض القديم حتى الصندوق العقاري يتكفل في تسديد الفوائد .
عمار[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 45 دقيقة
يارب ياواسع العطاء ندعوك بكل اسم هو لك ان تنتقم من كل مطبل للصندوق العقاري اسالك ان تحرمه ريح الجنه وان تشقيه في الدنيا وتحرمه السعاده في الدنيا وفي الاخره
أبو أحمد الطالعي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 8 دقائق
أنا والدي توفى رحمة الله عليه وعلى جميع أموات المسلمين في شهر 12 لعام 1438ولدية قرض من البنك العقاري والمبلغ للقرض 84000 ألف ريال وتقدمت بطلب أعفائه من القرض ولكن كان رد المالية بأن والدك لم يكن منتظم بسداد القرض علما بأنة ليس لديه عمل ومعسر !