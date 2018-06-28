بالفيديو.. لصان يتفاجآن بضابط شرطة داخل سيارة يحاولان سرقتها

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، للصان غبيان يقعان في شر أعمالهما ، عقب محاولتهما سرقة سيارة بداخلها ضابط شرطة بإحدى شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية .

وأظهر الفيديو المتداول اللصان وهما يسيران إلى جوار السيارة، ثم استدار أحدهما فجأة وفتح الباب الأمامي للسيارة، بينما فتح زميله الباب الخلفي، وفي تلك اللحظة هبط صاحب السيارة منها وأسرع رافعاً مسدسه وبدأ في إطلاق النار على اللصين، فهبط اللص الأول من السيارة وبدأ يرد على إطلاق النار، ثم تبعه اللص الثاني وهو يتعثر في شيء كان يحمله بهدف سرقته، لكنه اضطر إلى ترك ما يحمل ولاذ اللصان بالفِرار، حيث استقلا عربة بالشارع الجانبي وهربا.

وعلق صاحب محل حلاقة على الواقعة في تصريحات إعلامية ، ” إن صاحب السيارة ضابط شرطة في يوم إجازته، وكان يجلس في السيارة منتظراً دوره لحلاقة شعره، ثم هاجمه اللصان بهدف سرقة السيارة”، ويضيف فيلتون “سمعت صوت إطلاق الرصاص ونظرت خارج المحل، فأدركت أن الضابط يطلق النار على اللصوص وأحدهما يحاول الرد عليه”.

فيما مازالت شرطة شيكاغو تبحث عن اللصين المشتبه فيهما .