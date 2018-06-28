الانتقادات تلاحق ” هنقرستيشن ” .. والسبب إعلان وظيفي بأن يكون المتقدم غير سعودي

علي القحطاني(صدى):

أثارت شركة ” هنقرستيشن ” في الفترة الأخيرة، جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي؛ وذلك بعد طرح الشركة إعلان توظيف اشترطت فيه أن يكون المتقدم للوظيفة ” غير سعودي ” ؛ الأمر الذي اعتبره الكثير ” عنصرية ” ضد ” المواطنين السعوديين.

حيث دفع هذا الإعلان نشطاء تويتر لإطلاق وسم تحت عنوان ” مقاطعه شركة هانجرستيشن ” ، والذي يدعون من خلاله لمقاطعة ” هانجرستيشن ” ؛ بعد الإعلان التوظيفي الذي طرحته.

وفي هذا السياق، انتقد إحدى المغردين عبر موقع ” تويتر “، شركة ” هنقرستيشن ” قائلاً: ” مدري ليش فيه ناس مستغربة من إعلان هنقرستيشن، وأنه ما يبي سعوديين ويبي أجانب، المفروض تستغرب أن فيه شركة تطلب توظيف السعوديين، يعني ما يشوفون الوظائف اللي أهم منها وفي شركات كبيرة بالسعودية ورواتب ضخمة و مميزات تكون فقط للأجنبي، حتى إعلان التوظيف يكون بالخارج ومايكون بالسعودية ” .

وتابع: ” هذه هي المهزلة، والمهزلة المذلة لما سعودي وسعودية معاهم شهادات جامعية ويتم توظيفهم في وظائف ماهي لهم ولا في مجالهم، وأجانب ما معاهم شهادات جامعية ويتم توظيفهم وظائف ما يستحقونها وأكبر منهم ، إعلان هنقزستسش وغيره يعلمك مدى إحتلال الإجنبي للقطاع الخاص السعودي ” .

يُذكر أن شركة ” هانجرستيشن ” ردت على الانتقادات التي لاحقتها من خلال إعلان نشرته عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، مؤكدة فيه أن أحد الشركات المشغلة هي التي قامت بطرح هذا الإعلان مستخدمة شعارهم، وأن هذا الإعلان يخالف توجهات الشركة وأنها ترفضه جملاً وتفصيلاً، مشيرة إلى أنها ستقوم بملاحقة صاحب الإعلان نظاميًا؛ لاتخاذ الاجراءات القانونية لحفظ حقوقها.