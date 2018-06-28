بعد 5 سنوات من رفض عرضها ..أغنية شمس ” من حقنا نسوق ” تجتاح مواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

بعد تعرضها للانتقادات ورفض عدد من القنوات العربية عرض أغنيتها ، شهدت أغنية ” من حقنا نسوق ” للفنانة شمس الكويتية ، التي غنتها منذ 5 سنوات ، رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الأيام السابقة بعد تنفيذ قرار تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة .

ومن جانبها أعادت شمس نشر حوار لها بإحدى الصحف منذ عام 2013 ، كشفت به عن رفض العديد من القنوات العربية عرض أغنيتها ” من حقنا نسوق ” قبل 5 سنوات ، لسبب غير معروف ، رغم أن الأغنية كانت للدفاع عن حق من حقوق المرأة في القيادة .

فيما أعاد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، نشر الأغنية ، تزامناً مع تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة .