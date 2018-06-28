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بالفيديو.. آخر خطب الشيخ عبدالعزيز النويبت رحمه الله قبل وفاته

بالفيديو.. آخر خطب الشيخ عبدالعزيز النويبت رحمه الله قبل وفاته
نايف السالم(صدى):

حيث تُوفي ” النويبت ” قبل أسبوع، وكان هذا الفيديو أخر خطبة له بآخر جمعة من رمضان 1439هـ.

وفي ذات اليساق، أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وسم بإسم الشيخ ” عبدالعزيز النويبت ” ؛ ليشاركوا فيه ما تعلموه من خبراته ومواعظه، داعين له بالرحمة والمغفرة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1419 ] نشر منذ 1 ساعة

سندسها يكسبنا ويكسيكم🌸

اللهم أصلح بالنا وبالكم🌸 وحالنا وحالكم🌸 وبارك لنا ولكم في مالنا ومالكم🌸 واجعل الجنة مقرنا ومقركم

[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم كما أضأت كونك بنورك🌸فأضىء قلوبنا جمعيا بنور حبك ضياء لا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين 🌸والحمد لله رب العالمين

[ عدد التعليقات: 49250 ] نشر منذ 56 دقيقة

الله يرحمه ووالدينا وكل عبد مسلم موحد ,, آمين ,,

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