بالفيديو.. آخر خطب الشيخ عبدالعزيز النويبت رحمه الله قبل وفاته

نايف السالم(صدى):

حيث تُوفي ” النويبت ” قبل أسبوع، وكان هذا الفيديو أخر خطبة له بآخر جمعة من رمضان 1439هـ.

وفي ذات اليساق، أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وسم بإسم الشيخ ” عبدالعزيز النويبت ” ؛ ليشاركوا فيه ما تعلموه من خبراته ومواعظه، داعين له بالرحمة والمغفرة.