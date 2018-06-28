أجواء المونديال ترفع معدلات الولادة في روسيا

ماجد محمد(صدى):

يدرس خبراء ومختصون مدى تأثير كأس العالم في معدلات الولادة في روسيا، متوقعين أن يساهم في زيادة المعدلات؛ حيث تواجه البلاد منذ فترة تحديات كبيرة في تحقيق معدلات طبيعية في الولادة.

وأكد البعض إن بهجة الأجواء الاحتفالات أثناء المونديال تنتقل تلقائيًا إلى الحياة الزوجية؛ لافتين إلى أن الدليل على تأثير المونديال والفرح، الذي يعم على شوارع المدن المستضيفة هو مونديال 1966 في بريطانيا.

وفي ذلك الوقت، فاز المنتخب البريطاني في البطولة، وقفزت معدلات الولادة بشكل كبيرة بعد الأشهر من تنظيم كأس العالم لكرة القدم في بلد الضباب، لكن أبرز إثباتات على ذلك هي البيانات الألمانية، التي أشارت إلى قفزة في معدلات الولادة في ألمانيا بنسبة 15% بعد مرور تسعة أشهر من مونديال 2006.

واحتل المنتخب الألماني في تلك البطولة المرتبة الثالثة فقط، ولكن على الرغم من ذلك ساهمت البطولة في ظهور البهجة والنشوة في المجتمع الألماني، كما شهدت البرازيل قفزة في معدلات الولادة بعد مونديال 2014، وذلك رغم الخسارة الثقيلة أمام المنتخب الألماني بنتيجة سبع أهداف مقابل هدف واحد؛ حيث ارتفع عدد الولادات في شهر مارس 2015 مقارنة مع العام، الذي سبقه بنسبة 7%.