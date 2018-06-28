تحذير بغبار وسحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

الرياض(صدى):

أًصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا متقدمًا باستمرار الغبار والأتربة على 3 مناطق في المملكة.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن المناطق المتأثرة بالحالة الجوية هي ” الرياض، نجران، وعسير “، حيث تتعرض إلى استمرار النشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.

وأشارت إلى وجود فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية، في فترة ما بعد الظهيرة على عسير، حيث تبدأ الحالة في الرياض الساعة الـ8 صباحًا وتنتهي الساعة الـ12 ظهرًا، وتبدأ في ” نجران ” الساعة الـ8 صباحًا وتنتهي في الرابعة عصرًا، وفي ” عسير ” تبدأ في الـ8 صباحًا وتنتهي في التاسعة مساءً.