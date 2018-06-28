4 من كبار الفنانين العرب يحيون ليالي سوق عكاظ
كشفت الهيئة العامة للثقافة أن هناك 4 من كبار المطربين سيضيئون ليالي الدورة الـ12 من سوق عكاظ، وذلك عقب افتتاحها مساء أمس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضحت ” الهيئة ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، إن الفنانين محمد عبده وعبدالله الرويشد وكاظم الساهر وماجد المهندس، سيحيون حفليين غنائيين ضمن فعاليات سوق عكاظ، وذلك بالتعاون مع مجموعة ” MBC ” .
وتابعت ” الهيئة ” حديثها، قائلةً أنها تقدم: ” ضمن فعاليات سوق عكاظ، حفلين غنائيين، الأول يوم الخميس ٢٨ شوال ويحييه الفنان عبدالله الرويشد والفنان محمد عبده، والثاني يوم الجمعة ٢٩ شوال يحييه الفنان كاظم الساهر والفنان ماجد المهندس ” .
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ابن البلد[ عدد التعليقات: 488 ] نشر منذ 21 ساعة
اتوقع الرويشد ما يحضر مريض الله يشفيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 18 ساعة
طز عليهم مافكرنا بهم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 17 ساعة
أمس كان طلال سلامه
وعبدالله القرني
وهوساوي
والرابع ماعرفته🤔