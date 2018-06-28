4 من كبار الفنانين العرب يحيون ليالي سوق عكاظ

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للثقافة أن هناك 4 من كبار المطربين سيضيئون ليالي الدورة الـ12 من سوق عكاظ، وذلك عقب افتتاحها مساء أمس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضحت ” الهيئة ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، إن الفنانين محمد عبده وعبدالله الرويشد وكاظم الساهر وماجد المهندس، سيحيون حفليين غنائيين ضمن فعاليات سوق عكاظ، وذلك بالتعاون مع مجموعة ” MBC ” .

وتابعت ” الهيئة ” حديثها، قائلةً أنها تقدم: ” ضمن فعاليات سوق عكاظ، حفلين غنائيين، الأول يوم الخميس ٢٨ شوال ويحييه الفنان عبدالله الرويشد والفنان محمد عبده، والثاني يوم الجمعة ٢٩ شوال يحييه الفنان كاظم الساهر والفنان ماجد المهندس ” .

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