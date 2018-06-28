بالفيديو.. الأميرة ريما بنت بندر عن نظام الولاية: المرأة لا تحتاج إذن الرجل
أشادت وكيلة الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر، بقرار السماح للنساء في المملكة بقيادة السيارة، مؤكده أنه يمثل أكثر من قمة جبل الجليد.
وأوضحت الأميرة بنت بندر أن قيادة النساء ليست مسألة حركة أو قمة جبل الجليد فحسب، لكنها أكثر من ذلك، إذ تخلق فرص عمل وتسمح للنساء بالتصرف بمهنية والعمل بشكل مستقل، لافته إلى أن جزءً من التغيير الذي يحدث اليوم يتم وفق استراتيجية محددة.
وعن نظام الولاية، أكدت خلال مقابلة لها مع شبكة ” سي إن إن “، أن المرأة في المملكة ليست بحاجة إلى إذن من الرجل للقيادة أو للذهاب إلى العمل أو للحصول على وظيفة، وآخر نقطة في نظام الولاية تتمثل في السفر والزواج فقط، وبالنسبة للزواج في الشريعة الإسلامية فأمر الولاية غير مقيد بعد عمر معين.
كما أشارت إلى أن النطاق السياسي لمعالجة قضية ولاية الرجل على المرأة موجود في المملكة الآن، حيث يناقش مجلس الشورى والنساء في الحكومة هذه الأمور بشكل دائم، مؤكدة أنه يجب عمل المزيد لرؤية تغييرات في نظام الولاية.
وقالت الأمير ريما إن هذا الأمر ملح كثيرًا بالنسبة لها نظرًا إلى أنها مطلقة وأم لطفلين، حتى تكون قادرة على الحركة والديناميكية.
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
مايبغون إمرأه تتزوج أربع رجال بعد🤣🤣 الحمد لله والشكر
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يوم واحد
شوهو صورة المرأه حسبي الله ونعم الوكيل
ررر[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ يوم واحد
افتيت يالاميره شكلها فلبينية اذا انتي سافرت لاتدعين للسفور والانحلال .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يوم واحد
الأصلاح يبدأ من إنتشالكم
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يوم واحد
يسلم بوقك ي برنسيسه
عمار[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يوم واحد
إن المرأة هي المجتمع كله حيث أنها نصف المجتمع وتربي النصف الثاني فهي المجتمع والمرأة التي تحافظ وتبني أسرة فهذا يكفيها وتعتبر تاج على الرأس وليس بالدجة في الشوارع ومخالطة الرجال في الأعمال
زايد +[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ يوم واحد
فيها سر عباده
شمس[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 24 ساعة
يازين هالاميره ياناس اكثر وحده مهتمه للبنات 😢
محمد[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 24 ساعة
عيب والله هذا الكلام اللي تقولينه كيف المرأه لا تحتاج اذن زوجها بماذا تحرضين !!!!! الله يهديكي والله
همس[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 24 ساعة
😂😂😂😂😂😂
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 24 ساعة
امور عادية تندرج في اخلاق التفاهم والرضى بين الطرفين تعتمد ع معايير معينة للضروف والوقت والمحيط وتختلف بين الاشخاص بحسب القدرات العقلية والجسماتية والمالية والعلمية وتحدث فيجميع الازمنة وليسه مقيدة ع شعب او زمن او ارض
بين الاب والابناء
والزوج وزوجاتة
والاخ واخواتة ….الخ
بمعنى لو شخص احتاج تبرع بدم بين اهلة او اقاربة هل هناك معاييير معينة وخصائص اكيد
او تقول هذا اخوة ماينفع الا دمة
التكست لكم
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 23 ساعة
، حتى تكون قادرة على الحركة والديناميكية….!!!!!!!؟؟؟
الله يكفينا شر الديناميكيه ..
وقرن في بيوتكن ..
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . .
صدق الله العظيم .
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 22 ساعة
هذي الرؤية 2030 الله يهنيكم فيها
واذا اسقطت الولايه كامله وتم العمل بها راح تشوفون مطالب اخرى يشيب لها الراس
ومعروف مووضع اولايه هو اسقاط الاسرة وعدم التحكم بزمام الامور وهذا نسف لنواة المجتمع
مثال (( بنت عمرها 18 سنه طلبت من ابوها تسكن لوحدها بشقه خارج المنزل وهي تعمل ..؟؟ هنا لايستطيع الام ولا الاب ان يردعها لان لها حق الشكوى على والدها او غيره .))
وبعد هذا القرار راح تشوفون مطالبات غريبه
مثال (( مطالبت الحقوق بان تعمل مع الرجل بالعمل اي لابد ان يتواجد بالمكتب بقسم معين باحدى الوزاراة رجل وامرأة ….وهكذا ) وبعد هذا تطالب ان ترأس قسم غير نسوي …الخ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يكون باالعون وبس ,,
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 22 ساعة
جليد وذاب اي قمة اي خربيط والدليل القيادة الناس لهم عادات وتقاليد تئبى قيادة المراة نحن في زمن الخرفان ونحمد الله قليل وهم الذين ليس لهم سيطرة على نسائهم كثري منها تطلع محارمي بدون علمي الرجل على الفطرة رجل يعني رجل وقد أعطاني الله القوامة على المراة والتطبيق بالحذافير الله عزوجل أمرني بذلك على حماية محارمي كلام ليس له معنى على ارض الواقع الى الشاذ عن الرجال ٠
براغى[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 22 ساعة
طاعة الزوجة لزوجها لا تحتاج قوانين تسن من الدولة انما هى مبنية على الاحترام والحب والتفاهم والاسرة الطيبة التى خرج منها كلا الطرفين..وان لم يتوفر ذلك فلن تجد اى طاعة او قوامة حتى لوشرعت قوانين غليظة ..والبلاوى التى تحدث دوما بسبب فقدان الحب والاحترام والوازع الاخلاقى والدينى ..
اللهم رحمك[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 22 ساعة
اللهم لا تعاقبنا بدنوبنا يا الاهي … اللهم ارحنا … حسبنا الله و نعم الوكيل
العتيبي[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 18 ساعة
كذبتى ورب الكعبة ولاكن الله يشغلك انتى ومن على شاكلتك في نفسة نحمد الله بنتنا والله يضحكون ويستهزون بما تقول
متابع[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 18 ساعة
هم يدعون إلى ما يسمى بالحرية .. وقد رأينا وضع المرأة في الغرب إلى أين أوصلتها تلك الحرية فهم ليسوا سوى جواري حياة ذل وامتهان .. الله يعزنا بديننا فلا عزة لنا بدونه .
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يعز الاسلام وينصر المسلمين على ادفاسدين من بني علمان واللبراليين حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 18 ساعة
الاسلام اعز وكرم المرأة وهم يبون اذلال واهانة المرأة
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 18 ساعة
خسئتم وربي
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يعز الاسلام وينصر المسلمين على الفاسدين من بني علمان واللبراليين لعنة الله عليهم اجمعين
خالد بن الوليد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 18 ساعة
الله ينصر من نصر الدين وينخذل من خذل الدين
القافلة تسير والكلاب تنبح
خالد بن الوليد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 18 ساعة
الله ينصر من نصر الدين ويخذل من خذل الدين
القافلة تسير والكلاب تنبح
سيف الله المسلول[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 18 ساعة
ول يخسئ الخاسئون
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4481 ] نشر منذ 15 ساعة
اللهم أقم من في إقامته عز للاسلام والمسلمين
وأهلك من في هلاكه عز للاسلام والمسلمين
ابوعلي990[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 15 ساعة
الحريه في الغرب او صلت المراة للحضيض والمتاجرة بها
اسلامنا كرم الله وفضلها واحترمها ولم يهينها
اعزها الله ناتي نحن وندعسها
الشاعر[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 14 ساعة
الوضع تعدا الحدود حسبي الله عليكم يابني علمان
ابو زيد الهلالي[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 14 ساعة
ابشركم هذا بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي لن يضرها او ياثر بها مكر الكفار واذنابهم وعملائهم
معمر القذافي[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 10 ساعات
تبا لكم
alfahd42[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 9 ساعات
اللهم لك الحمد امرت قيادتنا بالسماح لقيادة المراءة لانها تعلم ان فيه من يحتاج لذالك وتعلم ان فيه من يتحجج بمنع القياده من الدولة ولا كانت الحريم كلهن يسوقن
ولله الحمد كلنا قلنا لقيادتنا سمعنا وطاعة واصبحنا يوم 10شهر 10 ولم نرى سواد الحريم في الشوارع كما يكذبون بني اعلام ويتحججون لم نسمع ونرى الا مشهورات السوشل ميديا وذولي اصلا يقودن قبل السماح في الخارج
نسائنا العفيفات الشريفات لن يقودن الا من اضطرتها ضروفها القاسيه لذالك وهي مكرهه لها الحق والقياده الله يحفظها ماسمحت الا من اجلها
لنا 4ايام من سمح بالقياده لم ارى في الجبيل غيره وحده اصلها غير سعوديه فقط
والرياض مشيت فيه يوم الثلاثاء طول اليوم لم ارى ولا وحده تقود
اما المحتاجه مثل بعض الناس اللي في البر حتى قبل السماح كانن يقودن ولا يتعرضهم احد
الدوله عندها شهامه
ورجال الدوله عندهم شهامه
والشعب عنده شهامه محد تعرضهن لانهم يعرفون معاناتهن
جلمود صخر[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 8 ساعات
ريحه صنان
ابو مالك[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 8 ساعات
عليكم من الله ماتستحقون ادعياء اللبرالية والعهر والفجور
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 8 ساعات
المصيبة ان بنو علمان يريدون ان يفرضوا افكارهم وسواد وجيههم على الشعب السعودي المسلم . يااخي مااحد منعكم من تقليد الغرب وبلاد الكفر تحرووا وافسقوا على كيفكم وعلى راحتكم مااحد منعكم ولكن احذروا ان تتعرضوا شرع الله وسنة نبيه وابناء وبنات المسلمين بأفكاركم الخبيثة الفاسدة.
خالد بن الوليد[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 7 ساعات
المرأة في الاسلام معززه ومكرمة ومصانة وشريفة بدينها وعرضعا والمرأة في الغرب رخيصة وحقيرة وساقطة لاقيمة لها ولاشرف هذا مايدعوا اليه الفاسدين والساقطين من بني علمان واللبراليين
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يرينا فيهم عجائب قدرته عاجلا غير اجل امين يارب العالمين
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 7 ساعات
في يوم الجمعة المباركة وفي هذه الساعة المباركة ادعوا الله ان يحفظ الاسلام وينصر المسلمين ويحفظ بلادنا بلاد الحرمين قبلة الَسلمين وان يحفظ ولاة امرنا ويكفينا شر الفتن ماظهر منها ومابطن ويديم علينا نعمة الامن والامان والاستقرار امين يارب العالمين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17747 ] نشر منذ 4 ساعات
يكون خير ان شاء الله
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1708 ] نشر منذ 3 ساعات
لو. الله. يفكنا. منك. ومن أشكالك. لكنا بخير. بناتنا. متربيات على الاسلام. والسمع والطاعه. والحجاب. يا ريما. وليس كشف الوجه ومخالطة الرجال والرياضة. انت. تحثينهن على عدم اخذ. الإذن من ولي امرها. وهذا. معصية. وخروج على وليها. وتريدون إفسادها قاتلك الله اذا كنت. منفلتة ولا لك ولي وتمشين على حل شعرك هذا شأنك. نحن عندنا قيم وادب واحترام. بالاول تحجبي واستتري. وبعدين. تكلمي. سيسألك الله عن هذا الكلام غدا. طالبي. للمرأة بالعفة. والوظائف المحترمة. والحشمة والوقار. من شفتك بالرياضة وانا غاسل يدي. لم نشاهد بحياتنا. أميره من ال سعود بهذا الشكل وتخالط الرجال. اذا سمحت احترم قيمنا وعاداتنا. وانت وشأنك. آخر الزمان. امرأة. تتفلسف. لا ترضى بناتنا. بالاختلاط ونزع الحجاب. دعيهن. وانت الى.الجحيم