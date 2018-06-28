بالفيديو.. الأميرة ريما بنت بندر عن نظام الولاية: المرأة لا تحتاج إذن الرجل

حمود العنزي(صدى):

أشادت وكيلة الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر، بقرار السماح للنساء في المملكة بقيادة السيارة، مؤكده أنه يمثل أكثر من قمة جبل الجليد.

وأوضحت الأميرة بنت بندر أن قيادة النساء ليست مسألة حركة أو قمة جبل الجليد فحسب، لكنها أكثر من ذلك، إذ تخلق فرص عمل وتسمح للنساء بالتصرف بمهنية والعمل بشكل مستقل، لافته إلى أن جزءً من التغيير الذي يحدث اليوم يتم وفق استراتيجية محددة.

وعن نظام الولاية، أكدت خلال مقابلة لها مع شبكة ” سي إن إن “، أن المرأة في المملكة ليست بحاجة إلى إذن من الرجل للقيادة أو للذهاب إلى العمل أو للحصول على وظيفة، وآخر نقطة في نظام الولاية تتمثل في السفر والزواج فقط، وبالنسبة للزواج في الشريعة الإسلامية فأمر الولاية غير مقيد بعد عمر معين.

كما أشارت إلى أن النطاق السياسي لمعالجة قضية ولاية الرجل على المرأة موجود في المملكة الآن، حيث يناقش مجلس الشورى والنساء في الحكومة هذه الأمور بشكل دائم، مؤكدة أنه يجب عمل المزيد لرؤية تغييرات في نظام الولاية.

وقالت الأمير ريما إن هذا الأمر ملح كثيرًا بالنسبة لها نظرًا إلى أنها مطلقة وأم لطفلين، حتى تكون قادرة على الحركة والديناميكية.