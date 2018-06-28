أمير جازان يقدم التعازي لوالد وأسرة الشهيد حجي

جازان(صدى):

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان التعازي والمواساة في وفاة العريف أحمد بن قاسم حجي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد أثناء تأدية عمله بقطاع الداير بني مالك بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وقال سموه في برقية وجهها لوالد الشهيد : “في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدمه ابنكم الشهيد أحمد بن قاسم حجي “رحمه الله ” من دور مهم في ردع ورد كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية .. مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة … فأننا نعرب لكم عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد ابنكم , سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان “.

من جهتهم عبّر والد وذوي الشهيد عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم وتقديم العزاء , سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه من كل مكروه.