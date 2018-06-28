طائرات التحالف تلقي منشورات تحذيرية لأهالي الحديدة

فهمي محمد(صدى):

قامت طائرات التحالف العربي، صباح اليوم الخميس، بإلقاء منشورات على مدينة الحديدة، تتضمن تحذيرات للمواطنين من التوجه إلى المحافظة، إلا في الحالات الضرورية، بالإضافة لعدم التوجه للمناطق المجاورة لها إلا للضرورة؛ وذلك حفاظًا على سلامتهم.

من الجدير بالذكر أن تراجع تراجع مليشيات الحوثي الإيرانية عسكريًا إلى داخل أحياء الحديدة، جعلها تتخذ من السكان دروعًا وتمنع نزوحهم من المدينة؛ وذلك لتعرقل تقدم وحدات الجيش اليمني.