من بينهم ولأول مرة ” عماني ” .. ” أمن الدولة ” يطيح بـ 65 متهما في قضايا إرهاب خلال شهر

نايف السالم(صدى):

أوقفت رئاسة أمن الدولة خلال الفترة من منتصف شهر رمضان وحتى منتصف شوال، 65 متهما من جنسيات مختلفة في قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، من بينهم ولأول مرة عماني، وتم إيداعهم سجون المباحث.

ويتضح من بيانات ” نافذة تواصل ” التابعة لوزارة الداخلية، أن المقبوض عليهم خلال هذه الفترة من 9 جنسيات مختلفة، من بينهم 24 مواطنا.

وتظهر البيانات أنه تم القبض على 20 يمنيا و5 هنود و4 فليبينين و4 سوريين و3 مصريين و3 سودانيين وبحريني وعماني.

وبالقبض على المتهمين المشار إليهم، يرتفع إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث على خلفية قضايا الإرهاب وأمن الدولة إلى 5413 متهماً.