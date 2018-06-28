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  • نشر : منذ يوم واحد
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  • حوادث

من بينهم ولأول مرة ” عماني ” .. ” أمن الدولة ” يطيح بـ 65 متهما في قضايا إرهاب خلال شهر

من بينهم ولأول مرة ” عماني ” .. ” أمن الدولة ” يطيح بـ 65 متهما في قضايا إرهاب خلال شهر
نايف السالم(صدى):

أوقفت رئاسة أمن الدولة خلال الفترة من منتصف شهر رمضان وحتى منتصف شوال، 65 متهما من جنسيات مختلفة في قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، من بينهم ولأول مرة عماني، وتم إيداعهم سجون المباحث.

ويتضح من بيانات ” نافذة تواصل ” التابعة لوزارة الداخلية، أن المقبوض عليهم خلال هذه الفترة من 9 جنسيات مختلفة، من بينهم 24 مواطنا.
وتظهر البيانات أنه تم القبض على 20 يمنيا و5 هنود و4 فليبينين و4 سوريين و3 مصريين و3 سودانيين وبحريني وعماني.

وبالقبض على المتهمين المشار إليهم، يرتفع إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث على خلفية قضايا الإرهاب وأمن الدولة إلى 5413 متهماً.


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19 تعليق

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد

الله يقويكم على هالخونه….
عايشين من خير هالبلد ويكيدون لنا

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يوم واحد

الله يقوي حكومتنا عليهم 💪🏻

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يوم واحد

الله يقويهم وينصرهم حمادة الدين والوطن

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يوم واحد

اللهم أحفظنا، وأحفظ بلادنا، وأمننا وولاة أمرنا..

اللهم إكفنا كيد الكائدين، وحسد الحاسدين.

آمين يا رب

دام عزك يا وطن 🇸🇦

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يوم واحد

اهم شي الحنيسات اقبضوا عليهم

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ يوم واحد

اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك والله يقويهم ويمكنهم من جميع المخربين في البلد

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ يوم واحد

الله يجعل كيدهم في نحرهم ويمي المملكه من شرهم دمروهم الله يقطع كل خاين الى هذه البلاد

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يوم واحد

اللهم عليك بالارهابيين أعداء الدين والوطن

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد

العنو ابو هالدواعش والارهاب اللي خربو الامه الاسلامية

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يوم واحد

كفو وبيض الله وجيهم رجال أمن الدولة أقضوا ع الأرهاب والفساد ومن أراد سوء في هذا البلد وعسى ربي ينصركم ويقويقكم🇸🇦🇸🇦

[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ يوم واحد

شوفو بالله لايشوفون اهلهم غير ماشافوهم قبل ادبو فيهم القاصي والداني . هذا العماني كلب مذهبه اباضي مدزوز من ايران المجوسية عبدة النار والشهوات .

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 24 ساعة

الله يـــــــــــــــــــــــــــز الحكــــــــومة

ويقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــهم

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 23 ساعة

اسحقوا راس كل خاين ,,

,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 22 ساعة

انشاءالله يتم اجتثاثهم عن قريب الإرهابيين لعن الله من خان بلدة كيف يطاوعك قلبك تخون بلدك قواكم الله يا امن الدولة شعب يحب الاستقرار وقيادته المنصورة بإذن الله على المجرمين الفاسدين المفسدين هالك النسل والحرث حفظ الله مملكتنا الحبية وقادتنا من كل مكروه ٠

[ عدد التعليقات: 488 ] نشر منذ 21 ساعة

امن المملكة خط احمر يجب اجتثاث الارهابيين عن بكرة ابيهم

[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 20 ساعة

ياليت يكونون عبره لغيرهم حرام يا كلون ويشربون بالسجن ويكلفون الدوله علا ج وغيرها اقطعوا رووسهم امام الملا

[ عدد التعليقات: 2804 ] نشر منذ 19 ساعة

السوري
اليماني
المصري
الهندي والبنقالي
احداثهم ومشاكلهم متكرره !!

اما البحريني تلقاه شيعي وسخ و العماني خبل مضيع الجاده اما ابضاي رافضي او خبلن ياكل الرقع

المهم
الوطن خط احمر ولا هواده او مداهنه دون امنه
انتهى

[ عدد التعليقات: 17642 ] نشر منذ 6 ساعات

اللهم لك الحمد على القبض على الخونه
اللهم احفظ امن بلادنا ووفق ولاة امرها لكل خير للاسلام والمسلمين
وجعلهم سم في حلوق المعادين للبلد والدين

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