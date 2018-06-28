بالفيديو.. سيدة ترتكب حادث والمارة لايعرفون التعامل معها ؟!

نايف السالم(صدى):

ارتكبت سيدة حادث سير في أحد الطرق العامة، وسط حيرة منها في التعامل مع الوضع، ليزيد حيرتها المارة الذين لم يستطيعوا التعامل معها، وذلك بعد يومين من تطبيق قرار قيادة المرأة في المملكة.

وأوضح مقطع الفيديو حيرة المارة في الشارع في التعامل مع السيدة ومساعدتها، وسط جدال بين الطرفين عن أسباب وقوع الحادث وكيفية حدوثه.

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