بالفيديو.. سيدة ترتكب حادث والمارة لايعرفون التعامل معها ؟!
ارتكبت سيدة حادث سير في أحد الطرق العامة، وسط حيرة منها في التعامل مع الوضع، ليزيد حيرتها المارة الذين لم يستطيعوا التعامل معها، وذلك بعد يومين من تطبيق قرار قيادة المرأة في المملكة.
وأوضح مقطع الفيديو حيرة المارة في الشارع في التعامل مع السيدة ومساعدتها، وسط جدال بين الطرفين عن أسباب وقوع الحادث وكيفية حدوثه.
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نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 22 ساعة
مبروك ….
سجل يا بورعي بصفحات التاريخ
أول حدسه توأع لحورمه تسوأأ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 22 ساعة
وين اللي يقول مافيه مخالفات على الحريم لحد الآن ,,,,,,,,,؟
.. ماقلت لك صبرك يوم او يومين …؟
,, جت قبل يومين مامضى على كلامك الا 12 ساعه فقط ,,
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 22 ساعة
هاذولا لا يصلحون للقياده مطلقا نتحدث في هذا كثيرا
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 22 ساعة
من جعل هذه المرأه تقود !!! من اعطاها الاذن !!
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 22 ساعة
الواجب ضبط الي قام بتصوير هالمسكينه وشهر بها وتطبيزز النظام بحقه… خومسميت ألف ريال ..قني ينطح قني
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يسترها علينا وعليهم سنري من هذا كثيرا في الفترات القادمه
عمار[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 22 ساعة
صح كلامك ابو محمد الواحد اصبح لا يعرف ماذا يقول والله
شمس[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 22 ساعة
الحمدلله ان ماجرالها شي في النهايه
محمد[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 22 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههه هاذولا من كانو يظنون انهم يستطيعوا القياده افضل منا
العوفي[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 22 ساعة
الهم مرد وبارك وجعل كل حادث منهن تصير مشلوله حتى تصبح عيله على من سمح لها بالقيادة
طاهر[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يحفظكم من كل شر ويسترها عليكم يااارب
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 22 ساعة
مسكينه خائفة الله يحفظك ويستر عليك هي مشاءالله ساترة نفسة تعجبني عباة الرأس ٠
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3487 ] نشر منذ 22 ساعة
ههههههههه الله يكون بعونها قال وش حادك على المر قال اللي أمر منه
مقلب[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 22 ساعة
محد خالف النظام الا اللي صور ونشر
…………… اللي زادت الطين بله بسبب النشر
ابن البلد[ عدد التعليقات: 488 ] نشر منذ 22 ساعة
من ستر على مسلم ستر الله عليه
حسن ابو انس[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يستر عليكي والله انك تحزني يوم قلتي يوقفونني
نعيم الحربي[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 21 ساعة
هي ليش تدور التعب تروح مع سواق او مع احد اقاربها
نعم للقياده المره[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 ساعة
اللي يعلقون على الحرمة ذولا هم نسميهم ديوووو ثــلأامة واختة و محارمة
واجبارهم علىركوبهم معى الافغاني والايماني والبنقالي
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 20 ساعة
بكره كل الصحف يصورونها هذا اذا ما يعملون معها لقاء في المرور ويطلع المتحدث الرسمي ويقول الاوضاع طبيعية وتم اسكانها في فندق قرب الحرم ههههههههههه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 20 ساعة
يالربع …بالمختصر الممل المفيد…
سياقة الحورمة اذا كانت منظبطه شرعا ونظاما فهي خير عظيم…
كانت تركب الحمار والبغال بعصر النبوه والصحابه ولم ينكر عليها احد….
أكبر خطر على اعراضكم واطفالكم هم السواقين الأجانب وأصح يا نايم
مغرد[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 20 ساعة
كيف يصور الحرمه ويصور وجهها طالبى بحقك من الى صور وطلع وجهك والله والله انى رحمتها ولو انا مكان صاحب السياره اقول لها روحى مسكينه خايفه تقول يو قفونى واقسم بالله رحمتها
قوقاز[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 19 ساعة
ليش يصورنها وين حقوق الإنسان وين مكافحت التحرش وين الشرطه عنها يصور حريم الناس ليش المصور يجب أن يعاقب أشد العقاب ويشهر به قليل الحياء والدين
قوقاز[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 19 ساعة
الحريم سايقات سايقات ولا مايحترم نفسو او يصور ولايستهزء أو يتحرش آل سعود يعرفو قدرة وقيمتو والمحتشمه والمحترمه كما هي ساقة سياره أو بسواق
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2744 ] نشر منذ 19 ساعة
رحمتها مسكينة الله يستر عليها
حرمة كبيرة في السن ويتم التعامل معها بالترويع
الحمدلله سلمو من الحادث
ليته ماصورها وش استفاد من التصوير
فضحها الفضولي قدام الناس قمة التخلف
شيخين1[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 18 ساعة
والله العظيم قلبي معاها عموما الحمدالله جت عوافي
شيخين1[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 18 ساعة
والله انك صادق اخوي ابوتركي المفروض والاكيد يحاسب بشدة لانة مطلع الحرمة في موقف لاتحسد علية وشهر بهاوعشان لو ما تحاسب سوف تكون ضاهرة لااضهار عورات النساء والكل عارف المرئة كلها عورة لذلك لاتتطفل اخي الصور وتصور
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 18 ساعة
يالله
والله حاس بفجعتها
الله يعينك ويقويك ياوالده
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 18 ساعة
هذي قبل أمس في ابوعريش
ضعيفة والله أني أشفقت عليها😐
عليوي[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 17 ساعة
هذا اللي يبوه من وراء قيادة المرأة اهانة المرأة الضعيفة المسكينه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 17 ساعة
صدقت يااخ عليوي صدقت لافض فوك ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 17 ساعة
عليوي وابوزايد ومواطن مسكين
يخي أرس على أسم😂😂😂
مغرد[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 17 ساعة
الى يقول الحرمه لا تسوق ليش ما تسوق لاىتسوبن ولا شى الى ما يبى بنته حرمته تسوق يربطها برقبتها فى البيت الحريم وصلوا سطح القمر وحنا لا ا الحرمه تسوق يبيها بس فى البيت تطبخ وتنفخ وفى الفراش ويضربها راح خلاص استعباد الحريم انتها
عبدالله[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 16 ساعة
اللي صور هذا لازم ينجلد
بتهمة التشهير و تأليب الرأي العام
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 15 ساعة
ان لحقتها مطالبه ماليه بسبب الحادث انا متكفل فيها… ويا صدى انتي الوصيطه لتحويل المبلغ
ابوعلي990[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
مراة ضعيفه تسال بيقفوني والا كيف
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10453 ] نشر منذ 14 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
عليوي[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 14 ساعة
هذا اللي يبوه من وراء قيادة المرأة اهانة المرأة الضعيفة المسكينه ولاحول ولاقوة الا بالله
غندورة[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 11 ساعة
بدون رخصة و حادث.
سجل ي”البسامي.
ماتدري وين هي متجهة أهم ششئ تسأل “بيوقفوني؟ شكل الصدمة ضيعت علومها😁
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 57 دقيقة
المفروض اللي يصور ينسحب بإذنه استحي على وجهك ترضاها على اهلك حسبي الله ونعم الوكيل مسكينه خايفه من التوقيف بإذن الله تطيح بعسكري ابن حلال ويوقف معاها..