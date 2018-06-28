  • الجمعة 29

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. سيدة ترتكب حادث والمارة لايعرفون التعامل معها ؟!
  • نشر : منذ 22 ساعة
  • 25٬037
  • 39
  • حوادث

بالفيديو.. سيدة ترتكب حادث والمارة لايعرفون التعامل معها ؟!

بالفيديو.. سيدة ترتكب حادث والمارة لايعرفون التعامل معها ؟!
نايف السالم(صدى):

ارتكبت سيدة حادث سير في أحد الطرق العامة، وسط حيرة منها في التعامل مع الوضع، ليزيد حيرتها المارة الذين لم يستطيعوا التعامل معها، وذلك بعد يومين من تطبيق قرار قيادة المرأة في المملكة.

وأوضح مقطع الفيديو حيرة المارة في الشارع في التعامل مع السيدة ومساعدتها، وسط جدال بين الطرفين عن أسباب وقوع الحادث وكيفية حدوثه.

 

?t=50


الوسوم:

39 تعليق

[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 22 ساعة

مبروك ….
سجل يا بورعي بصفحات التاريخ
أول حدسه توأع لحورمه تسوأأ

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 22 ساعة

وين اللي يقول مافيه مخالفات على الحريم لحد الآن ,,,,,,,,,؟

.. ماقلت لك صبرك يوم او يومين …؟

,, جت قبل يومين مامضى على كلامك الا 12 ساعه فقط ,,

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 22 ساعة

هاذولا لا يصلحون للقياده مطلقا نتحدث في هذا كثيرا

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 22 ساعة

من جعل هذه المرأه تقود !!! من اعطاها الاذن !!

[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 22 ساعة

الواجب ضبط الي قام بتصوير هالمسكينه وشهر بها وتطبيزز النظام بحقه… خومسميت ألف ريال ..قني ينطح قني

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 22 ساعة

الله يسترها علينا وعليهم سنري من هذا كثيرا في الفترات القادمه

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 22 ساعة

صح كلامك ابو محمد الواحد اصبح لا يعرف ماذا يقول والله

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 22 ساعة

الحمدلله ان ماجرالها شي في النهايه

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 22 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههههه هاذولا من كانو يظنون انهم يستطيعوا القياده افضل منا

[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 22 ساعة

الهم مرد وبارك وجعل كل حادث منهن تصير مشلوله حتى تصبح عيله على من سمح لها بالقيادة

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 22 ساعة

الله يحفظكم من كل شر ويسترها عليكم يااارب

[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 22 ساعة

مسكينه خائفة الله يحفظك ويستر عليك هي مشاءالله ساترة نفسة تعجبني عباة الرأس ٠

[ عدد التعليقات: 3487 ] نشر منذ 22 ساعة

ههههههههه الله يكون بعونها قال وش حادك على المر قال اللي أمر منه

[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 22 ساعة

محد خالف النظام الا اللي صور ونشر
…………… اللي زادت الطين بله بسبب النشر

[ عدد التعليقات: 488 ] نشر منذ 22 ساعة

من ستر على مسلم ستر الله عليه

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يستر عليكي والله انك تحزني يوم قلتي يوقفونني

[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 21 ساعة

هي ليش تدور التعب تروح مع سواق او مع احد اقاربها

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 ساعة

اللي يعلقون على الحرمة ذولا هم نسميهم ديوووو ثــلأامة واختة و محارمة
واجبارهم علىركوبهم معى الافغاني والايماني والبنقالي

[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 20 ساعة

بكره كل الصحف يصورونها هذا اذا ما يعملون معها لقاء في المرور ويطلع المتحدث الرسمي ويقول الاوضاع طبيعية وتم اسكانها في فندق قرب الحرم ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 20 ساعة

يالربع …بالمختصر الممل المفيد…
سياقة الحورمة اذا كانت منظبطه شرعا ونظاما فهي خير عظيم…
كانت تركب الحمار والبغال بعصر النبوه والصحابه ولم ينكر عليها احد….
أكبر خطر على اعراضكم واطفالكم هم السواقين الأجانب وأصح يا نايم

[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 20 ساعة

كيف يصور الحرمه ويصور وجهها طالبى بحقك من الى صور وطلع وجهك والله والله انى رحمتها ولو انا مكان صاحب السياره اقول لها روحى مسكينه خايفه تقول يو قفونى واقسم بالله رحمتها

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 19 ساعة

ليش يصورنها وين حقوق الإنسان وين مكافحت التحرش وين الشرطه عنها يصور حريم الناس ليش المصور يجب أن يعاقب أشد العقاب ويشهر به قليل الحياء والدين

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 19 ساعة

الحريم سايقات سايقات ولا مايحترم نفسو او يصور ولايستهزء أو يتحرش آل سعود يعرفو قدرة وقيمتو والمحتشمه والمحترمه كما هي ساقة سياره أو بسواق

[ عدد التعليقات: 2744 ] نشر منذ 19 ساعة

رحمتها مسكينة الله يستر عليها
حرمة كبيرة في السن ويتم التعامل معها بالترويع
الحمدلله سلمو من الحادث
ليته ماصورها وش استفاد من التصوير
فضحها الفضولي قدام الناس قمة التخلف

[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 18 ساعة

والله العظيم قلبي معاها عموما الحمدالله جت عوافي

[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 18 ساعة

والله انك صادق اخوي ابوتركي المفروض والاكيد يحاسب بشدة لانة مطلع الحرمة في موقف لاتحسد علية وشهر بهاوعشان لو ما تحاسب سوف تكون ضاهرة لااضهار عورات النساء والكل عارف المرئة كلها عورة لذلك لاتتطفل اخي الصور وتصور

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 18 ساعة

يالله

والله حاس بفجعتها

الله يعينك ويقويك ياوالده

[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 17 ساعة

هذا اللي يبوه من وراء قيادة المرأة اهانة المرأة الضعيفة المسكينه

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 17 ساعة

صدقت يااخ عليوي صدقت لافض فوك ,,

[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 17 ساعة

الى يقول الحرمه لا تسوق ليش ما تسوق لاىتسوبن ولا شى الى ما يبى بنته حرمته تسوق يربطها برقبتها فى البيت الحريم وصلوا سطح القمر وحنا لا ا الحرمه تسوق يبيها بس فى البيت تطبخ وتنفخ وفى الفراش ويضربها راح خلاص استعباد الحريم انتها

[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 16 ساعة

اللي صور هذا لازم ينجلد
بتهمة التشهير و تأليب الرأي العام

[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 15 ساعة

ان لحقتها مطالبه ماليه بسبب الحادث انا متكفل فيها… ويا صدى انتي الوصيطه لتحويل المبلغ

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة

انا لله وانا اليه راجعون
مراة ضعيفه تسال بيقفوني والا كيف

[ عدد التعليقات: 10453 ] نشر منذ 14 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 14 ساعة

هذا اللي يبوه من وراء قيادة المرأة اهانة المرأة الضعيفة المسكينه ولاحول ولاقوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 11 ساعة

بدون رخصة و حادث.
سجل ي”البسامي.
ماتدري وين هي متجهة أهم ششئ تسأل “بيوقفوني؟ شكل الصدمة ضيعت علومها😁

[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 57 دقيقة

المفروض اللي يصور ينسحب بإذنه استحي على وجهك ترضاها على اهلك حسبي الله ونعم الوكيل مسكينه خايفه من التوقيف بإذن الله تطيح بعسكري ابن حلال ويوقف معاها..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *