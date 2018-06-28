نائب رئيس النصر يشيد بـ ” طبيب ” أجرى عملية تبديل مفصل والده
أشاد سلمان فهد المالك، نائب رئيس نادي النصر السابق ، بالطبيب مثنى السرطاوي، الذي أجرى عملية تبديل مفصل الركبة قبل فترة لوالده.
وقال نائب رئيس نادي النصر السابق ، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عمل يفتخر به، الاخ والصديق الدكتور مثنى السرطاوي، أجرى لوالدي عملية تبديل مفصل الركبة قبل فترة، وخرج من المستشفى ماشيًا بنفس اليوم دون ألم ” .
مضيفًا: ” وفي الرياض أجرى 4 عمليات بنجاح وجميعهم غادروا المستشفى مشيًا بنفس اليوم، كل التوفيق لجراح العظام الكويتي الدكتور مثنى السرطاوي ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يحفظ لك الوالد ويطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية ❤️
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 22 ساعة
الف لابأس للوالد والأخ والصديق فهد المالك الف لابأس
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 22 ساعة
الحمدلله على سلامته
ولا يرى بأس إن شاء الله
علماً إن والدي أجرى عملية تبديل مفصليت مع بعض في شهر 1 الماضي في مدينة الأمير سلطان الطبية و أنتظرنا 4 شهور حتى إستطاع أن يمشي
همس[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 22 ساعة
الحمد لله على سلامه الوالد يا ابو فهد
ما يشوف شر ان شاء الله