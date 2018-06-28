  • الجمعة 29

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. نائب رئيس النصر يشيد بـ ” طبيب ” أجرى عملية تبديل مفصل والده

نائب رئيس النصر يشيد بـ ” طبيب ” أجرى عملية تبديل مفصل والده

نائب رئيس النصر يشيد بـ ” طبيب ” أجرى عملية تبديل مفصل والده
نواف السالم(صدى):

أشاد سلمان فهد المالك، نائب رئيس نادي النصر السابق ، بالطبيب مثنى السرطاوي، الذي أجرى عملية تبديل مفصل الركبة قبل فترة لوالده.

وقال نائب رئيس نادي النصر السابق ، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عمل يفتخر به، الاخ والصديق الدكتور مثنى السرطاوي، أجرى لوالدي عملية تبديل مفصل الركبة قبل فترة، وخرج من المستشفى ماشيًا بنفس اليوم دون ألم ” .

مضيفًا: ” وفي الرياض أجرى 4 عمليات بنجاح وجميعهم غادروا المستشفى مشيًا بنفس اليوم، كل التوفيق لجراح العظام الكويتي الدكتور مثنى السرطاوي ” .


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 22 ساعة

الله يحفظ لك الوالد ويطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية ❤️

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 22 ساعة

الف لابأس للوالد والأخ والصديق فهد المالك الف لابأس

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 22 ساعة

الحمدلله على سلامته
ولا يرى بأس إن شاء الله

علماً إن والدي أجرى عملية تبديل مفصليت مع بعض في شهر 1 الماضي في مدينة الأمير سلطان الطبية و أنتظرنا 4 شهور حتى إستطاع أن يمشي

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 22 ساعة

الحمد لله على سلامه الوالد يا ابو فهد

ما يشوف شر ان شاء الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *