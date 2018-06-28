نائب رئيس النصر يشيد بـ ” طبيب ” أجرى عملية تبديل مفصل والده

نواف السالم(صدى):

أشاد سلمان فهد المالك، نائب رئيس نادي النصر السابق ، بالطبيب مثنى السرطاوي، الذي أجرى عملية تبديل مفصل الركبة قبل فترة لوالده.

وقال نائب رئيس نادي النصر السابق ، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عمل يفتخر به، الاخ والصديق الدكتور مثنى السرطاوي، أجرى لوالدي عملية تبديل مفصل الركبة قبل فترة، وخرج من المستشفى ماشيًا بنفس اليوم دون ألم ” .

مضيفًا: ” وفي الرياض أجرى 4 عمليات بنجاح وجميعهم غادروا المستشفى مشيًا بنفس اليوم، كل التوفيق لجراح العظام الكويتي الدكتور مثنى السرطاوي ” .