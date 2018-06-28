نصائح لاستخدام بطاقتك الائتمانية أثناء السفر للخارج

عادل الحربي(صدى):

نشرت البنوك السعودية، مجموعة من النصائح لاستخدام البطاقة الائتمانية أثناء السفر بشكل آمن دون حدوث مشاكل.

وأوضحت البنوك على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنه يتعين على المسافر الاتصال بالبنك قبل السفر وإخباره باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة به خلال السفر للخارج؛ وذلك اتجنب إيقاف البطاقة.

وأَضافت أن البنوك تقوم بشكل احترازي بإيقاف البطاقات التي تشك بأنها أجرت عمليات دفع أو سحب غير مألوفة لحماية عملائها.

كما أشارت البنوك إلى أنه يجب دفع قيمة الفواتير والمشتريات بالعملة المحلية للبلد الذي سافرت إليه إذا كان ذلك متاحًا، حيث لا يفضل الدفع بعملة بلدك لأن سعر الصرف بهذه العملية أقل من سعر الصرف في مكاتب الصرافة أو البنوك.