القفاطين تجتاح موضة موسم الصيف

أماني الغامدي(صدى):

اعتمد العديد من دور الأزياء تصميم قفاططين خاصة المنقوشة منها لإعتمادها خلال موسم الصيف، إذ يتميّز بتصميمه الواسع والمحتشم، ويرتبط في الوقت نفسه بالسفر والرحلات، ويتناسب مع إطلالات الشاطيء في حال تم إختيار تصميم حيوي وعصري.

قفاطين إنجي باريس

قدمت المصممة إنجي شلهوب مؤسسة علامة إنجي باريس Ingie Paris، مجموعة من القفاطين بالألوان الناعمة والنقشات العصرية، والتي يمكن أن ترتديها في الأعياد والعطلات أيضاً.

قفطان من Marimekko

من ماركة Marimekko، أعجبنا القفطان الأخضر المنقوش، ذا التصميم الواسع والأكمام التي تصل إلى المرفقين، لتتألق به المرأة في موسم الصيف وتحافظ على إطلالتها المحتشمة.

قفطان من All Things Mochi

قدمت ماركة All Things Mochi مجموعة عصرية لهذا الموسم، والتي نجدها مثالية أيضاً للعطلات، حيث تميزت بالطبعات الورود الملونة والأقمشة الإنسيابية التي تصلح في السفر.

قفطان من اميليو بوتشي

أيضاً قدمت دار اميليو بوتشي Emilio Pucci قفطاناً مزيناً بطبعات وزخارف ملونة، وتميز بتصميمه الواسع وصيحة الكشاكش الرائجة التي تظهر على الأطراف، ليناسب المرأة في مختلف الأعمار.

قفاطين من KALEIDOSCOPE BY MIMI

خصصت ماركة كاليدوسكوب باي ميمي KALEIDOSCOPE BY MIMI قفاطين لصيف 2018، نراها الأكثر تناسباً مع العطلات حيث الألوان والطبعات المرحة التي تواكب صيحات الموضة.

وقدمت الدار تشكيلة قفاطين إستخدمت فيها أبرز إتجاهات الموضة مثل الشراشيب والكشاكش.

قفطان من نعيم خان Naeem Khan

من المعروف عن المصمم الهندي نعيم خان Naeem Khan إهتمامه بالمزج بين الثقافة الشرقية والغربية في الأزياء، ولذلك يهتم كثيراً بتقديم أزياء مستوحاة من العباءات والقفاطين العربية، مثل التصميم المميز الذي ظهر في مجموعة ربيع 2018. إعتمد المصمم في هذا التصميم على القماش الحريري الفاخر، وزينه بنقشات الورود الملونة.