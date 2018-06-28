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انتحار شاب بطريقة مروعة عبر بث مباشر على فيسبوك

انتحار شاب بطريقة مروعة عبر بث مباشر على فيسبوك
عمّان(صدى):

أنهى شاب فلسطيني في الأربعينات من عمره حياته ، بإطلاق النار على نفسه ، عبر بث مباشر بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، وذلك بعد يومين فقط من سفره من الضفة الغربية إلى الأردن ، دون معرفة أسباب الانتحار .

حيث أظهر مقطع الفيديو ، الشاب وهو يتدرب على السلاح ويطلق النار على عدة أهداف ، وفي إحدى اللحظات صوب المسدس إلى رأسه وأطلق النار على نفسه بطريقة مروعة .

تم نقل الشاب إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته ، فيما لم يتم الإعلان عن سبب الانتحار .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 23 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 22 ساعة

في اخر لمقطع قبل الانتحار ردد
حسبي الله عليك يا رشاد الهوارين
رددها مرتين
استغفر الله العظيم
الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 19 ساعة

اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها

والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه

نسأل الله السلامة وحسن الخاتمه

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 17 ساعة

يومه

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