انتحار شاب بطريقة مروعة عبر بث مباشر على فيسبوك
أنهى شاب فلسطيني في الأربعينات من عمره حياته ، بإطلاق النار على نفسه ، عبر بث مباشر بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، وذلك بعد يومين فقط من سفره من الضفة الغربية إلى الأردن ، دون معرفة أسباب الانتحار .
حيث أظهر مقطع الفيديو ، الشاب وهو يتدرب على السلاح ويطلق النار على عدة أهداف ، وفي إحدى اللحظات صوب المسدس إلى رأسه وأطلق النار على نفسه بطريقة مروعة .
تم نقل الشاب إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته ، فيما لم يتم الإعلان عن سبب الانتحار .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 23 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
N87[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 22 ساعة
في اخر لمقطع قبل الانتحار ردد
حسبي الله عليك يا رشاد الهوارين
رددها مرتين
استغفر الله العظيم
الله يرحمه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 19 ساعة
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها
والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه
نسأل الله السلامة وحسن الخاتمه
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 17 ساعة
يومه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ 17 ساعة
مع السلامة
العالم مليان بشر مامنهم إي فايدة🤔