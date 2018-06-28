انتحار شاب بطريقة مروعة عبر بث مباشر على فيسبوك

عمّان(صدى):

أنهى شاب فلسطيني في الأربعينات من عمره حياته ، بإطلاق النار على نفسه ، عبر بث مباشر بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، وذلك بعد يومين فقط من سفره من الضفة الغربية إلى الأردن ، دون معرفة أسباب الانتحار .

حيث أظهر مقطع الفيديو ، الشاب وهو يتدرب على السلاح ويطلق النار على عدة أهداف ، وفي إحدى اللحظات صوب المسدس إلى رأسه وأطلق النار على نفسه بطريقة مروعة .

تم نقل الشاب إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته ، فيما لم يتم الإعلان عن سبب الانتحار .