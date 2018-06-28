اتفاق سلام بين أطراف الصراع في جنوب السودان لإنهاء الحرب

الخرطوم(صدى):

أعلن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، أنه تم توقيع اتفاق سلام بين رئيس جنوب السودان والمتمردين، أمس الأربعاء، في العاصمة السودانسة الخرطوم، والذي يبدأ بموجبه وقف لإطلاق النار خلال 72 ساعة.

وأوضح ” الدرديري ” أن المتمردين رفضوا نقاطًا أخرى في الاتفاق، لافتًا إلى أن الاتفاق يهدف إلى إنهاء حرب أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، مؤكدًا أن الأطراف السودانية ستواصل محادثات في الخرطوم لبحث ترتيبات تنفيذ وقف إطلاق النار، وبعد بداية تنفيذ وقف إطلاق النار سيتم مناقشة ملف قسمة السلطة.

وأضاف أن الاتفاق الإطاري يأتي قبل اتفاقية نهائية وسيسمح بفتح الممرات للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى وتشكيل حكومة وحدة انتقالية بعد أربعة أشهر.

كما أشار ” الدرديري ” إلى أن هذا الاتفاق يأتي بعد محادثات استمرت يومين بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار الذي كان في السابق نائب الرئيس.

حيث قال زعيم المتمردين ” مشار ” للصحفيين بعد مراسم التوقيع: ” هذا الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم ووقف إطلاق النار سينهيان الحرب في جنوب السودان ويفتحان صفحة جديدة، مرحبًا بما قال إنه سيكون بناء للثقة مع الجار الشمالي لجنوب السودان “.

يُذكر أنه كانت إحدى النقاط المقترحة في الاتفاق وجود ثلاث عواصم لجنوب السودان من أجل تقاسم السلطة، لكن متحدثا باسم مشار رفض الاقتراح.