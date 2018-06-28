” انقلب السحر على الساحر ” .. إيران حاولت زعزعة أمن المملكة فخرجت المظاهرات لرحيل الملالي

طهران(صدى):

تبذل إيران كل جهدها في محالوة السيطرة على المنطقة العربية وضمها إلى نفوذها، ولكن دائمًا ما تفشل محاولاتها وتتصدى لها الدول العربية الأبية.

وصنعت إيران، على حد زعمها، هلال خانق للمملكة من الشمال والجنوب والشرق؛ فانقلب عملها عليها؛ وإذ بهلالها يخنقها من الداخل.

وتمثل ذلك في خنق نظام الملالي سياسيًا، وانهيار الاقتصاد الإيراني مؤخرًا، وتدهور للعملة ومظاهرات شعبية تدعو لإسقاط النظام؛ بينما تنعم المملكة برغد العيش والأمن والأمان.