الرسوم الجمركية لواشنطن على الصين.. ترجح ميزان الصويا لمصلحة البرازيل

بكين(صدى):

تستعد الصين بفرض زيادة حادة على الرسوم الجمركية على حبوب الصويا الأمريكية الشهر المقبل؛ ردًا على الرسوم الجمركية الجديدة الصارمة التي فرضتها الإدارة الأمريكية؛ وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

حيث تُعتبر حبوب الصويا من أعمدة إمدادات الغذاء في العالم، ففي الوقت الذي يأكل فيه المستهلكون في الأسواق الناشئة مزيدا من اللحوم، فإن الوجبة المكونة من البذور الزيتية الصفراء السلسة المسحوقة، هي مصدر بروتين لا غنى عنه للخنازير والدجاج.

كما تسيطر الصين على الاستهلام، حيث تصوم بشراء 63% من الصادارت العالمية؛ لتغذية صناعة ضخمة تقوم بسحق الحبوب؛ لتحويلها لوجبة وزيت نباتي.

وفي هذا السياق، قال بيدرو ديجنيكا، شريك في وكالة إم دي للسلع، هيئة استشارات في مجال الأعمال الزراعية: ” الصين ستذهب إلى البرازيل، لا شك في ذلك ” ، مشيرًا إلى أن الزراع في البرازيل لديهم حافز إضافي للبيع الآن؛ لأن الريال ” العملة المحلية ” انخفض 13% مقابل الدولار لهذا العام؛ وهذا يؤدي إلى زيادة الأرباح عندما يبيعون في سوق حبوب الصويا العالمية المقومة بالدولار.