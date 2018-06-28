زواج حلا الترك يثير ضجة بين المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي

أماني الغامدي(صدى):

أثارت صورة للفنانة الشابة حلا الترك وهي ترتدي فستان زفاف أبيض ، سخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

جاء ذلك بعد تعليق أحد المتابعين على الصورة ، مؤكداً زواج حلا الترك ، ما أثار سخرية المتابعين لصغر سنها حيث أنها لم تتجاوز عامها الـ 16 .

علق أحد المتابعين بسخرية على الخبر قائلاً ” أن حفل زفاف الترك أقيم في ” ديزني لاند ” ، وعلق آخر، أنها اشترت فستان زفافها من محل لبيع ملابس الأطفال، في حين أن مغردا ثالثا نشر صورة كانت قد نشرتها قبل سنوات قليلة، تبدو فيها صغيرة جدا، للتأكيد على أنها صغيرة في السن، بينما كتب آخر أنها تأكل الفطر لذلك هي تكبر بسرعة.

يشار إلى أن حلا لم تنشر في الأيام الأخيرة على أي حساب من حساباتها الرسمية، أي صورة لها ترتدي فيها فستان الزفاف، في حين ذكر أحد المتابعين أن الصورة مأخوذة من إحدى المجلات.