أمانة الرياض تسلم 67 طن من مصادرات الباعة الجائلين للجمعيات الخيرية

محمد السعران(صدى):

سلمت أمانة منطقة الرياض ممثلة بالادارة العامة للراحة والسلامة67 طن من مصادرات الباعة الجائلين من الخضار والفاكهة للجمعيات الخيرية للاستفادة منها وسلمت202 عامل مخالف للجهات المختصة .

وواصلت أمانة منطقة الرياض حملة ازالة التلوث البصري حيث قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمصادرة273 بسطة متنوعة مخالفة وحجزت 10 مركبات وازالت 122 مخيم مخالف ومواقع العاب مؤقتة .

وأكدت الأمانة ان المواطن والمقيم لهم دور كبير في الحد من الباعة الجائلين وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة المستوفية للاشتراطات البلدية .