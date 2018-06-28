أمانة الرياض تسلم 67 طن من مصادرات الباعة الجائلين للجمعيات الخيرية
سلمت أمانة منطقة الرياض ممثلة بالادارة العامة للراحة والسلامة67 طن من مصادرات الباعة الجائلين من الخضار والفاكهة للجمعيات الخيرية للاستفادة منها وسلمت202 عامل مخالف للجهات المختصة .
وواصلت أمانة منطقة الرياض حملة ازالة التلوث البصري حيث قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمصادرة273 بسطة متنوعة مخالفة وحجزت 10 مركبات وازالت 122 مخيم مخالف ومواقع العاب مؤقتة .
وأكدت الأمانة ان المواطن والمقيم لهم دور كبير في الحد من الباعة الجائلين وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة المستوفية للاشتراطات البلدية .
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