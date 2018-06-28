” بن مساعد ” عن تهنئة ولي العهد لأردوغان: الجزيرة هوت في حضيض هرائها
علق رئيس نادي الهلال السابق عبدالرحمن بن مساعد، على تداول قناة الجزيرة القطرية أنباء حول تهنئة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة.
واستنكر ” بن مساعد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” هذا الخبر والذي جاء بعنوان ” وأخيرا قادة السعودية والإمارات يهنئون أردوغان ” ، مؤكدًا أن قناة الجزيرة الإرهابية هوت في هرائها.
ورد على هذا الخبر بأبيات شعرية، قائلًا ” المجدُ أنتَ شموخُهُ و سنامُهُ..والحزمُ أنتَ دروعُهُ وحُسامُهُ..مضني العِدا في النَّبْشِ عن زلّاتهِ.. يُحصى عليهِ سكوتُهُ وكلامُهُ..هوَتِ الجزيرةُ في حضيضِ هرائها.. وعلا مقَرَّ الفرقدينِ مقامُهُ “.
وكان الرئيس التركي رجل طيب أردوغان فاز في الانتخابات الرئاسية التركية بتولي فترة رئاسية جديدة، ليستكمل خلالها دعم الإرهاب في الوطن العربي.
طلال[ عدد التعليقات: 1403 ] نشر منذ 1 ساعة
أبدعت يا أمير الشعر .. ضربت بحد الحرف فقطعت ألسنة وألجمت أفواه لاحرمنا الله من إبداعك أبا فيصل .. صباحك أجمل مايكون
ماجد[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا قالوا الجزيرة قل قناة
لها في الكذب تاريخ وسيرة
وإن قالوا أليس لها حياء
فقل من أين..أنفسهم حقيرة
وإن قالوا أليس لها ضمير
فقل كلا ..فقدوتها المسيرة
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 1 ساعة
رحم الله امير الشعراء احمد شوقي بنظري في عصرنا هذا سمو الامير امير للشعر 🙄
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 1 ساعة
رحم الله امير الشعراء احمد شوقي بنظري في عصرنا هذا سمو الامير امير للشعر 🙄