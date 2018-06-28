بتهمة إهانة ” أردوغان ” .. محكمة تركية تأمر باعتقال 12 شخصا

أنقرة(صدى):

أصدرت محكمة تركية أمرًا باعتقال 12 شخص، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان؛ وذلك في تجمع لمرشح المعارضة محرم اينجه، قبل انتخابات الأحد الماضي الرئاسية.

وعن المطلبون الـ 12 ، فقد تم وضعهم في الحبس الاحتياطي؛ وذلك في انتظار المحاكمة؛ بعد اتهامهم بإهانة رئيس الدولة في ” إزمير ” أثناء التجمع، الذي حشد فيه اينجه الخميس الماضي عشرات الالاف من مؤيديه.

من الجدير بالذكر أيضًا أن ” أزمير ” تُعد معقل حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقوقراطي برئاسة ” اينجه ” الذي حصل على 54% في المئة من أصوات الناخبين فيها.