بتهمة إهانة ” أردوغان ” .. محكمة تركية تأمر باعتقال 12 شخصا
أصدرت محكمة تركية أمرًا باعتقال 12 شخص، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان؛ وذلك في تجمع لمرشح المعارضة محرم اينجه، قبل انتخابات الأحد الماضي الرئاسية.
وعن المطلبون الـ 12 ، فقد تم وضعهم في الحبس الاحتياطي؛ وذلك في انتظار المحاكمة؛ بعد اتهامهم بإهانة رئيس الدولة في ” إزمير ” أثناء التجمع، الذي حشد فيه اينجه الخميس الماضي عشرات الالاف من مؤيديه.
من الجدير بالذكر أيضًا أن ” أزمير ” تُعد معقل حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقوقراطي برئاسة ” اينجه ” الذي حصل على 54% في المئة من أصوات الناخبين فيها.
ماجد[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 58 دقيقة
احسن مافعلوا السجن على الاقل 5 سنوات …
طلال[ عدد التعليقات: 1403 ] نشر منذ 57 دقيقة
القادم أعظم.
أمير المؤمنين هذا سوف يقود تركيا الى الهاوية.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 57 دقيقة
هى دى الديمقراطيه الحقيقيه وحريه الرأى والتعبير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 56 دقيقة
هى دى الديمقراطيه الحقيقيه وحريه الرأى والتعبير
خديجه[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 53 دقيقة
هههههههه اذا 52 بالمية من نسبة التصويت بانتخابات ديمقراطية تزوير إذن الي نسبة نجاحهم 99 بالمية اكيد دعاء الام