بعد تعرض فتاة لطلق ناري.. ملاحقة مطلقي النار في المناسبات وإحالتهم للنيابة

علي القحطاني (صدى):

صرح عبدالله المبارك، محافظ وادي الدواسر،بأن الجهات الأمنية بالمحافظة تقوم بتطبيق كافة الإجراءات؛ لأجل ملاحقة مطلقي النار في المناسبات والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وفي ذات السياق، اطمئن ” المبارك ” على الوضع الصحي لفتاة تعرضت للإصابة بطلق ناري في الرأس؛ وذلك عقب خضوعها لجراحة ناجحة في مدينة الملك فهد الطبية.

وعن حالة الفتاة، اخبر والد الفتاة المحافظ، أنه تم استخراج عيار ناري كان قد اخترق رأس ابنته وحالتها مستقرة.

وكانت الفتاة قد تعرضت لطلق ناري؛ نتيجة إطلاق النار في إحدى مناسبات الأفراح وهي بمنزل والدها بمركز المعتلا وسط المحافظة.