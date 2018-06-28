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ضبط خمسيني وفتاة ثلاثينية يمارسان الرذيلة في قضية ” خيانة زوجية “

ضبط خمسيني وفتاة ثلاثينية يمارسان الرذيلة في قضية ” خيانة زوجية “
مليكة فؤاد(صدى):

هزت إقليم بني ملال المغربي فضيحة خيانة زوجية، وذلك بعد ضبط رجل خمسيني وفتاة ثلاثينية، وهما يمارسان الرذيلة بعد أن اقتحم سكان الحي المنزل.

ووفقًا لمصادر محلية فقد تم اقتياد الرجل والفتاة إلى مركزالشرطة متلبسان بالجرم المشهود، وأمرت النيابة العامة بحبسهما حيثما يتم عرضهما على العدالة لتقول كلمتها في الجرم المنسوب إليهما.

وأوضحت المصادر أن المكان شهد تجمهر أعداد غفيرة من سكان الحي، لاسيما وأن الموقوفين كل منهما متزوج وله أطفال.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 1 ساعة

يازين التعدد يفكك من امور كثيرة وخلك على وضح النقاء …

[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 54 دقيقة

يا اخى فعلا التعدد قديقى من مثل هذه البلاوى ولكن الاهم التربية والاخلاق والخوف من الله سواء من الرجل او الانثى …ولا علاقة له بتعدد ولا بلد ولا حسب ولا نسب

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