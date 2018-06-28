ضبط خمسيني وفتاة ثلاثينية يمارسان الرذيلة في قضية ” خيانة زوجية “

مليكة فؤاد(صدى):

هزت إقليم بني ملال المغربي فضيحة خيانة زوجية، وذلك بعد ضبط رجل خمسيني وفتاة ثلاثينية، وهما يمارسان الرذيلة بعد أن اقتحم سكان الحي المنزل.

ووفقًا لمصادر محلية فقد تم اقتياد الرجل والفتاة إلى مركزالشرطة متلبسان بالجرم المشهود، وأمرت النيابة العامة بحبسهما حيثما يتم عرضهما على العدالة لتقول كلمتها في الجرم المنسوب إليهما.

وأوضحت المصادر أن المكان شهد تجمهر أعداد غفيرة من سكان الحي، لاسيما وأن الموقوفين كل منهما متزوج وله أطفال.