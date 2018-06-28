” الصمعاني ” : للسجون الحق في إخراج السجين في الحالات الطارئة والمؤقتة

عادل الحربي(صدى):

وجه الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، قضاة المحاكم، بأن صدور حكم بحبس المدين، إذ ثبت امتناعه عن تنفيذ الأحكام وفق ما نصت عليه المادة ” 83 ” من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، لا يعني عدم ممارسة إدارة السجون اختصاصاتها المتعلقة بإخراج السجين في الحالات الطارئة والمؤقتة كـ ” الزيارة العائلية ووفاة الأقارب ” ونحو ذلك، وفق ما لديها من تعليمات بهذا الشان.

وعن ما تنص عليه المادة 83 ، فجاء نصها كالتالي: ” یصدر قاضي التنفیذ، بناء على أحكام إذا النظام حكما بحبس المدین إذا ثبت له امتناعه عن التنفیذ، ویستمر الحبس حتى یتم التنفیذ ” .

من الجدير بالذكر أيضًا أن عددًا من إدارات السجون، سمحت لموقوفين بمغادرة السجن في حالات طارئة بالكفالة المشددة؛ لحضور دفن وعزاء أي من أفراد أسرته؛ تقديرًا للظروف الإنسانية، وذلك وفقًا لما ذكرته إحدى المصادر.