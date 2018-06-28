” العمل ” : يجب وضع الترتيبات اللازمة للوقاية أثناء حالات الطوارئ
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أحد بنود لائحة السلامة والصحة المهنية.
وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه يتمثل في: ” وضع الترتيبات اللازمة للوقاية أثناء حالات الطوارئ ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
الله يسترها علي الجميع ياااااارب
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يوم واحد
الله يحفظنا ويحفظكم ويكفينا الشرور , اللهم أمين
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجازيكم خيرا علي مجهوداتكم الرائعه