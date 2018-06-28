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” العمل ” : يجب وضع الترتيبات اللازمة للوقاية أثناء حالات الطوارئ

” العمل ” : يجب وضع الترتيبات اللازمة للوقاية أثناء حالات الطوارئ
علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أحد بنود لائحة السلامة والصحة المهنية.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه يتمثل في: ” وضع الترتيبات اللازمة للوقاية أثناء حالات الطوارئ ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد

الله يسترها علي الجميع ياااااارب

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يوم واحد

الله يحفظنا ويحفظكم ويكفينا الشرور , اللهم أمين

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يوم واحد

الله يجازيكم خيرا علي مجهوداتكم الرائعه

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