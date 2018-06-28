” العمل ” : يجب وضع الترتيبات اللازمة للوقاية أثناء حالات الطوارئ

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أحد بنود لائحة السلامة والصحة المهنية.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه يتمثل في: ” وضع الترتيبات اللازمة للوقاية أثناء حالات الطوارئ ” .