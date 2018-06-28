فيديو صادم هنود يتخذون ترامب ” إلها ” ويبنون له معبدا
أثار مقطع فيديو ، لمجموعة من الهنود ” إلهاً ” جديداً لهم، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدوا له كل أشكال التعبّد ، حالة من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وأظهر الفيديو مجموعة من الهنود من الطائفة الهندوسية، يمارسون طقوس العبادة لـ ” اله ” الجديد، فيتبركون به ويطلبون منه تحقيق أمنياتهم!
ويقود حملة التعبّد هذه، مزارع هندي يدعى ” بوسا كريشنا ” في إحدى القرى البعيدة في جنوب الهند، الذي ينشر صورا وفيديوهات لتعبده اليومي لترامب إلى جانب آلهة هندوسية أخرى.
ووفقاً للفيديوهات المنشورة، فقد قام ” بوسا ” مع مجموعة من أهالي قريته بإنشاء معبد خاص لعبادة “ترامب”، حيث ظهر الكاهن وهو يقوم بممارسة الطقوس الخاصة به أمام صورة للرئيس الاميركي، من خلال التسبيح والسجود له.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30172 ] نشر منذ يوم واحد
نشوف ابوهنود بعدين عندنا معلقين صور ترامب على مرايا السيارات الأمامية
يتبركون باالريحة😂😂😂
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ يوم واحد
تعرفون ليه عبدوه…؟
لأنه طلع أبو البقر الي يعبدوها…🐃🐄…
لله انك حكيم وفهيم يانجر …جبتها وهي طايره
مغرد[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ يوم واحد
ياليت يروح دعاه سعوديين ينقذونهم من الظلا ل الى هم فيه الله لا يبتلينا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 23 ساعة
استغفر الله العظيم ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 17 ساعة
رفيق يدور العيشة
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3487 ] نشر منذ 7 ساعات
مدري هذولاء واشلون عايشين ومتقبلين أنفسهم وعقولهم المضروبة الحمدلله على نعمه الاسلام يارب