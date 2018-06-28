فيديو صادم هنود يتخذون ترامب ” إلها ” ويبنون له معبدا

نيودلهي(صدى):

أثار مقطع فيديو ، لمجموعة من الهنود ” إلهاً ” جديداً لهم، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدوا له كل أشكال التعبّد ، حالة من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأظهر الفيديو مجموعة من الهنود من الطائفة الهندوسية، يمارسون طقوس العبادة لـ ” اله ” الجديد، فيتبركون به ويطلبون منه تحقيق أمنياتهم!

ويقود حملة التعبّد هذه، مزارع هندي يدعى ” بوسا كريشنا ” في إحدى القرى البعيدة في جنوب الهند، الذي ينشر صورا وفيديوهات لتعبده اليومي لترامب إلى جانب آلهة هندوسية أخرى.

ووفقاً للفيديوهات المنشورة، فقد قام ” بوسا ” مع مجموعة من أهالي قريته بإنشاء معبد خاص لعبادة “ترامب”، حيث ظهر الكاهن وهو يقوم بممارسة الطقوس الخاصة به أمام صورة للرئيس الاميركي، من خلال التسبيح والسجود له.