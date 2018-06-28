مغرد عن تعدد الزوجات: لو هناك من بجمال نرمين محسن لعددت

أماني الغامدي(صدى):

تفاعل ناشط على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مع هاشتاج ” فوايد تعداد الزوجات ” مبديًا عن اعجابه الشديد بالممثلة الشابة ” نرمين محسن ” .

ونشر الشاب صورًا لـ ” نرمين ” معلقًا عليها: ” يارب فيه سعودية غير نيرمين محسن بجمالها و بلطافتها عشان أعدد، وربي إنها إجمل سعودية و أتحدى أحد ينكر ” .