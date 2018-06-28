مغرد عن تعدد الزوجات: لو هناك من بجمال نرمين محسن لعددت
تفاعل ناشط على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مع هاشتاج ” فوايد تعداد الزوجات ” مبديًا عن اعجابه الشديد بالممثلة الشابة ” نرمين محسن ” .
ونشر الشاب صورًا لـ ” نرمين ” معلقًا عليها: ” يارب فيه سعودية غير نيرمين محسن بجمالها و بلطافتها عشان أعدد، وربي إنها إجمل سعودية و أتحدى أحد ينكر ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30080 ] نشر منذ 1 ساعة
وربي أنك أكبر خروف😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30080 ] نشر منذ 1 ساعة
قاعد تنشر صور البنيه وتمدح وتتغزل
رح دق الباب وأطلب يدها
مثل ماالعرب تسوي
قاعد تتبكبك فتويتر
كنك ماشفت خير😡
صهيب[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 1 ساعة
الزواج والتعدد احسن من الخيانة والزناء… بس وين الحرمة الي تقول لزوجها تزوج ولاتخون ….
سردار[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 53 دقيقة
صهيب فيه واحد من الشباب كان زواجي انا وياه بشهر واحد
الان هو عنده ثلاث حريم
وانا جالس على حرمه وحده
طقيت من القهر
يقول كل ليله اعتبره دخله جديده
وكل ماجيت وحده القاها ملهلبه ورايحه مرقه
تصب الشبق صبيب
وانا طايح فالعسل وكل وحده تسوي نفسها مشتاقه اكثر من الثانيه
ياحظه عرف يطق روس الحريم في بعض
وهو ياكل الزبده