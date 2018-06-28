رحلات قطار الحرمين تنطلق بين مكة والمدينة

نايف السالم(صدى):

كشف الحساب الخاص بـ ” قطار الحرمين السريع ” على ” تويتر ” عن انطلاق رحلات قطار الحرمين السريع، اليوم الخميس ١٤ شوال ١٤٣٩هـ، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

ومن جانبه، أكد المدير العام لمشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا، في وقت سابق، إن المشروع يستهدف نقل حوالى 60 مليون راكب سنويًا تقريبًا، من خلال 35 قطارًا سريعًا، بطاقة استيعابية قدرها 417 مقعداً للقطار الواحد.

وأشار ” فدا ” إلى أنه يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب في الرحلة الواحدة، بإجمالي 834 مقعدًا، من خلال ربط قطارين ببعضهما، مشددًا على أنها جميعها مجهزة بأفضل وسائل الراحة، وتعمل على مدار العام، وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال.