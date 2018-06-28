40.3 % من الأسر بالرياض يسكنون منازل مستأجرة

عادل الحربي (صدى):

أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في دراسة تفصيلية قديمة، عن ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالعاصمة لتصل إلى 48.1%؛ فيما كشف تقرير حديث للهيئة، أن نسبة مساحة الأراضي البيضاء المخصصة للسكن خلال العام الماضي 1438 شهدت ارتفاع ما نسبته 64% من إجمالي مساحة الأراضي السكنية ” المطورة والبيضاء ” .

وأثبت ذلك أنه طيلة الـ30 عامًا الماضية لم تنخفض نسبة الأراضي البيضاء في العاصمة؛ فيما أوضحت أن 40.3% من الأسر السعودية بالعاصمة يسكنون في منازل مستأجرة، وأن 56.2% يمتلكون منازل في الرياض.

ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه وزارة الإسكان رسومًا على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% من قيمة الأرض لتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، ولحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في ذات الوقت، إلا أن ذلك لم يقلل من نسبة الأراضي البيضاء، حيث يتضح من تقرير الهيئة العليا لتطوير الرياض قبل عامين، أن نسبة الأراضي البيضاء تشكل 64%، أي أنه لا يوجد هناك تطوير لهذه الفئة من الأراضي.