40.3 % من الأسر بالرياض يسكنون منازل مستأجرة
أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في دراسة تفصيلية قديمة، عن ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالعاصمة لتصل إلى 48.1%؛ فيما كشف تقرير حديث للهيئة، أن نسبة مساحة الأراضي البيضاء المخصصة للسكن خلال العام الماضي 1438 شهدت ارتفاع ما نسبته 64% من إجمالي مساحة الأراضي السكنية ” المطورة والبيضاء ” .
وأثبت ذلك أنه طيلة الـ30 عامًا الماضية لم تنخفض نسبة الأراضي البيضاء في العاصمة؛ فيما أوضحت أن 40.3% من الأسر السعودية بالعاصمة يسكنون في منازل مستأجرة، وأن 56.2% يمتلكون منازل في الرياض.
ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه وزارة الإسكان رسومًا على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% من قيمة الأرض لتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، ولحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في ذات الوقت، إلا أن ذلك لم يقلل من نسبة الأراضي البيضاء، حيث يتضح من تقرير الهيئة العليا لتطوير الرياض قبل عامين، أن نسبة الأراضي البيضاء تشكل 64%، أي أنه لا يوجد هناك تطوير لهذه الفئة من الأراضي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30080 ] نشر منذ 1 ساعة
ياأعزائي المواطنين
أصبروا الخير جاي
والله جاي
الحين الدولة تقوم بعملية تنظيف وترتيب للأوضاع الداخلية
فأتمنى تتحلون باالصبر
المستقبل يبشر باالخير
وسيكون لكل مواطن منزل
لاتستعجلون
الله يعز المملكة ويحفظ حكامها
الحين حن ننام باالساعات
الي قد تصل الى 8ساعات يوميآ
غيركم يعمل من أجلكم وعدد ساعات نومه ماتكمل ساعتين
وكله من أجل رفاهية المواطن
عليكم باالصبر وبتتذكرون كلامي👍
طلال[ عدد التعليقات: 1403 ] نشر منذ 1 ساعة
وأنت الصادق 80%
ماجد[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 1 ساعة
صح كلامك اخي القرني إن الصبر هو مفتاح الفرج
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 1 ساعة
وال 60% في فؤادي سكنانا يعني
سردار[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 1 ساعة
احسنت اخي القرني كلامك عين العقل
اصبروا ياخوان لاتستعجلون مثلا الواحد يستعجل يبي كل شي خلال ثلاثين سنه
لا يا اخي لا تستعجل اصبر خمسين سنه وتبشر بالخير
اما تقولي ابغاها في حدود ثلاثين سنه لا ماتصلح والعجله تخلي الشغل يخرب
زايد +[ عدد التعليقات: 17728 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يقطع بليسك 😂😂😂😂😂😂