تطوير كرة القدم العشبية بالعناية بكرة قدم الصالات

عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي(صدى):

عندما نبحث عن النجاح والطريق الأفضل لتطوير لاعبي كرة القدم العشبي ، كرة قدم الصالات هي الحل الأمثل يجب الاهتمام بها وخاصة على مستوى الفئات السنية لعبة كرة قدم الصالات لعبة تحتاج :ــــ

1. صبر

2. نشاط

3. سرعة بديهة

4. سرعة اللعب والتي يكون اللاعب مجبر على اللعب بهذه الطريقة .

5. صغر حجم الكرة مما يساعد على تنمية مهارات اللاعب .

6. لعبة تدعوا الى عدم الخشونة وتعلم اللاعب التقليل من الأخطاء بسب الأخطاء التراكمية

7. لعبة تعتمد على الوقت والثواني يجب لعب الكرة الثابتة خلال اربع ثواني.

8. لعبة رشاقة في التعامل مع الكرة .

9. لعبة تعتمد على الكرات الأرضية لضمان دقة التمريرات.

10. مساحات الملعب الصغيرة طول الملعب 40متر وعرضها 20متر تعلم اللاعب القدرة تدفعك إلى إيجاد الحلول والتفكير بسرعة والتفكير ماذا تعمل بالكرة قبل استلامها .

11. عرض المرمى 3امتار وطوله 2متر تعلم اللاعب مهارة دقة التصويب وإيجاد الحلول أمام المرمى .

12. التحمل واللياقة البدنية العالية والنفس الطويل .

13. مهارة التحضين والدوران والحجز .

14. مهارات الخداع والحركة بدون كرة .

15. الجوانب التكتيكية تظهر بوضوح في كرة قدم الصالات .

16. غالبا ما تنتهي التمريرات في كرة قدم الصالات لصنع فرصة لتسجيل هدف او تحقيق هدف .

17. من سن 8 سنوات تبدو ملامح الموهبة على اللاعب، من سن 12 تتضح إمكانيته ومهاراته في الملعب، في سن 15 ينضج تمامًا وتتأكد موهبته ويكون جاهزا للاحتراف .

18. الفرق العالمية تتمرن كثيرا على خماسيات كرة قدم الصالات .

19. سهولة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بشكل سريع جدا.

20. الكل في كرة قدم الصالات يمكن ان يكون صانع أهداف حتى حارس المرمى .

21. الاختراقات هي وسيلة متبعة بكثرة في كرة قدم الصالات وهي مهارة فردية وحل من حلول كرة قدم الصالات ويمتاز به لاعبين كبار .

22. تعلم المراوغة في أماكن ضيقه جدا .

23. فن صناعة الثغرات في الفريق المقابل .

24. صغر المساحة يجعلك تفكر فيما يجب عليك فعله قبل استلام الكرة .

25. تساعد على تطوير مهارات جديدة .

كرة قدم الصالات منهج جديد و طريقة حديثة فقط تحتاج إلى كثير من الاهتمام والدعم المالي والإعلامي بطريقة احترافية ستقدم لك منتجات كبيرة في قيمة رونالدينيوا وديكو ونيمار.

أخير (( حينما تريد صناعة النجاح للاعبي كرة القدم العشبية عليك باتباع طريق كرة قدم الصالات سيختصر عليك كثيرا ))