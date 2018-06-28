إماراتية تنقذ شابا فقد وعيه على دراجة مائية

أبوظبي(صدى):

فوجئت إماراتية أثناء قضاءها عطلة نهاية الأسبوع مع أبنائها على يخت في نزهة بحرية بتجمهر مجموعة من الشباب في عرض البحر بالإمارات، حول صديقهم الذي فَقَد وعيه وهو يقود دراجته المائية.

وقامت الإماراتية ” سهام الشحي ” وهي مُدربة معتمدة في البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ التابع لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب ، بالاقتراب منهم، وطلبت من الشباب ضرورة رفع صديقهم إلى اليخت ووضعه في وضعية الإفاقة بعد التأكد من كونه يتنفس.

ولم تتردد الشحي مطلقا في إنقاذ حياة الشاب الذي عجز أصدقاؤه عن إنقاذه، وقامت بوضعه بوضعية الإفاقة لأنها تفتح مجرى التنفس وتمنع الاختناق الناجم عن انسداد مجرى الهواء، ليعود بعدها لوعيه، وتم طلب الإسعاف لنقله للمستشفى.