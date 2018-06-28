رئيس فنزويلا يصف نائب الرئيس الأمريكي بـ ” الأفعى السامة “

وكالات(صدى):

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بأنه ” أفعى سامة ” متعهدًا بدحر ما وصفها محاولات واشنطن للإطاحة به من السلطة.

ويسعى بنس الذي وصل إلى الإكوادور أمس الأربعاء في إطار جولة في أمريكا الجنوبية لزيادة الضغط الإقليمي على فنزويلا في أعقاب إعادة انتخاب مادورو في مايو أيار في انتخابات قالت الولايات المتحدة إنها زورت.

وقال الزعيم الاشتراكي في خطاب تلفزيوني: ” في كل مرة يفتح فيها الأفعى السامة مايك بنس فمه أشعر بأنني أقوى.. لقد هزمناك وسنهزمك أينما تكون “.

ويصر مادورو على أن الولايات المتحدة تسعى للإطاحة بحكومته من أجل السيطرة على ثروات البلاد النفطية والمعدنية ويتهم واشنطن بقيادة “حرب اقتصادية” ضد بلاده.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على مادورو وأعضاء من حكومته على خلفية اتهامات بتقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان.