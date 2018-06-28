المغامسي يوضح متى تكون أبواب السماء مفتوحة
أوضح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، أن مابين أذان الظهر وإقامة الصلاة تكون أبواب السماء مفتوحة.
وقال المغامسي في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فمن صعد له فيها عمل صالح ، يرجى له عند موته أَنْ تفتح له أبواب السماء إذا صعدتْ روحه .. اللهم طيبا أحياءً وأمواتاً ” .
محمد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يوم واحد
تكلم ياشيخ عن فتنة النساء التي حذر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
{م}+ب+ع+ع+ع[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 22 ساعة
جزاك الله خيرا
فهد[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 16 ساعة
اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
فيصل[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 16 ساعة
جزاك الله كل خير الله يغفرلنا ويرحمنا جميعا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 16 ساعة
اللهم آمين ,,
,, جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,
نوير[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 16 ساعة
ادعوني استجب لكم ..لا اله الا الله
نهى[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 16 ساعة
الدعاء يفتح ابواب السماء
الجوهرة[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يتقبل دعائنا وقيامنا يارب العالمين جزاك الله خيرا يا شيخ
نوير[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 16 ساعة
راح نكثر الدعاء بها الوقت
تركي[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 15 ساعة
جزاك الله خيرا ووفقك
المر[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 15 ساعة
جزاك الله خير الدعاء هو العباده
غندورة[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 11 ساعة
أفهم من كلامك أن باقي الأوقات تكون أبواب السماء مُغلقة🤔
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{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3487 ] نشر منذ 7 ساعات
لا شك كل الأوقات باْذن الله مستجابة ولكن هناك امور تُعين على استجابه الدعاء كبر الوالدين وصله الأرحام والمال الحلال،،،،،،الى اخر هاالامور
والله يتقبل منا
هذا انا[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني انت ياشيخ شايف ابواب السماء وهي مفتوحة وين الدليل طيب يليت تتكلم صحيح