  • الجمعة 29

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. المغامسي يوضح متى تكون أبواب السماء مفتوحة

المغامسي يوضح متى تكون أبواب السماء مفتوحة

المغامسي يوضح متى تكون أبواب السماء مفتوحة
نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، أن مابين أذان الظهر وإقامة الصلاة تكون أبواب السماء مفتوحة.

وقال المغامسي في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فمن صعد له فيها عمل صالح ، يرجى له عند موته أَنْ تفتح له أبواب السماء إذا صعدتْ روحه .. اللهم طيبا أحياءً وأمواتاً ” .


الوسوم:

14 تعليق

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يوم واحد

تكلم ياشيخ عن فتنة النساء التي حذر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 22 ساعة

جزاك الله خيرا

[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 16 ساعة

اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 16 ساعة

جزاك الله كل خير الله يغفرلنا ويرحمنا جميعا

[ عدد التعليقات: 49341 ] نشر منذ 16 ساعة

اللهم آمين ,,

,, جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 16 ساعة

ادعوني استجب لكم ..لا اله الا الله

[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 16 ساعة

الدعاء يفتح ابواب السماء

[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 16 ساعة

الله يتقبل دعائنا وقيامنا يارب العالمين جزاك الله خيرا يا شيخ

[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 16 ساعة

راح نكثر الدعاء بها الوقت

[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 15 ساعة

جزاك الله خيرا ووفقك

[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 15 ساعة

جزاك الله خير الدعاء هو العباده

[ عدد التعليقات: 10492 ] نشر منذ 11 ساعة

أفهم من كلامك أن باقي الأوقات تكون أبواب السماء مُغلقة🤔

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }

[ عدد التعليقات: 3487 ] نشر منذ 7 ساعات

لا شك كل الأوقات باْذن الله مستجابة ولكن هناك امور تُعين على استجابه الدعاء كبر الوالدين وصله الأرحام والمال الحلال،،،،،،الى اخر هاالامور
والله يتقبل منا

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات

يعني انت ياشيخ شايف ابواب السماء وهي مفتوحة وين الدليل طيب يليت تتكلم صحيح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *