المغامسي يوضح متى تكون أبواب السماء مفتوحة

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، أن مابين أذان الظهر وإقامة الصلاة تكون أبواب السماء مفتوحة.

وقال المغامسي في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” فمن صعد له فيها عمل صالح ، يرجى له عند موته أَنْ تفتح له أبواب السماء إذا صعدتْ روحه .. اللهم طيبا أحياءً وأمواتاً ” .