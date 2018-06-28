دموع طارد ألمانيا من كأس العالم لم تشفع له أمام رئيسه بإعفائه من الجيش

نواف السالم(صدى):

أصبح اللاعب الدولي الكوري ” سون هيونغ مين ” والذي لٌقب بطارد المنتخب الألماني من المونديال، ملزما بتأدية الخدمة العسكرية لمدة 21 شهراً في الجيش الكوري الجنوبي.

ولم تشفع دموع اللاعب الكوري الجنوبي له أمام رئيس بلاده في إصدار قرار بإعفائه من الخدمة العسكرية بالجيش الكوري.

وبذلك يضطر ” سون هيونغ مين ” للتغيب طوال عامين عن فريقه الإنجليزي بدءاً من أوائل العام المقبل، وهو ما سيعيق مسيرته الكروية بالتأكيد، وقد ينسف ربما تعاقده المليوني مع توتنهام الانجليزي.