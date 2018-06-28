دموع طارد ألمانيا من كأس العالم لم تشفع له أمام رئيسه بإعفائه من الجيش
أصبح اللاعب الدولي الكوري ” سون هيونغ مين ” والذي لٌقب بطارد المنتخب الألماني من المونديال، ملزما بتأدية الخدمة العسكرية لمدة 21 شهراً في الجيش الكوري الجنوبي.
ولم تشفع دموع اللاعب الكوري الجنوبي له أمام رئيس بلاده في إصدار قرار بإعفائه من الخدمة العسكرية بالجيش الكوري.
وبذلك يضطر ” سون هيونغ مين ” للتغيب طوال عامين عن فريقه الإنجليزي بدءاً من أوائل العام المقبل، وهو ما سيعيق مسيرته الكروية بالتأكيد، وقد ينسف ربما تعاقده المليوني مع توتنهام الانجليزي.
طلال[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد
ياحليلهم لوانكم عند ربعنا هني عطاك الخزنه على مصر فازو جلسوا يتغنون بالفشل
ماجد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يوم واحد
المانيا اوت
😂😂😂😂
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يوم واحد
هذا الانتصار للعداله عشان المدرب اللي طارد ليروي ساني افضل لاعب الماني 👏👏👏
خديجه[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههههههههههههههه ياحرام
عمار[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يوم واحد
امر لابد منه هههههههههههه
همس[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يوم واحد
الله يكون بعونه وينهي مدته علي خير
طاهر[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ يوم واحد
الخدمه العسكريه للرجال هذا امر طبيعي لماذن يبكي مثل الفتيات هههههههههههههههه
محمد[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 24 ساعة
😂😂😂من جد
ملك[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 24 ساعة
هذا بسبب مافعلته بألمانيا 😂😂😂
شمس[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 24 ساعة
الله معك وتخلص هالمده علي خر وتعود أفضل من السابق أمر محزن حقا
qlq[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 24 ساعة
بكيت رغم فاتورة الكهرب
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 20 ساعة
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الوسليمان12345[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 18 ساعة
اقسم بالله ان اللي يحتاجون خدمه بالعسكريه ومرجله لاعبين منتخبنا
ترميهم بالحد وتعسكرهم
قصاات غريبه وشوفه نفس ورواتب نص مليون شهريا واذا جاء الجد فصحوك وحطوا سمعتك بالترااااب ب5 ول8 واصبحنا اضحوكه بسببهم
هلالي ملكي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 11 ساعة
تبكي ولا ماتبكي عالميدان ياعسكري 😂😂😂😂😂😂😂