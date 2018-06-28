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دموع طارد ألمانيا من كأس العالم لم تشفع له أمام رئيسه بإعفائه من الجيش

دموع طارد ألمانيا من كأس العالم لم تشفع له أمام رئيسه بإعفائه من الجيش
نواف السالم(صدى):

أصبح اللاعب الدولي الكوري ” سون هيونغ مين ” والذي لٌقب بطارد المنتخب الألماني من المونديال، ملزما بتأدية الخدمة العسكرية لمدة 21 شهراً في الجيش الكوري الجنوبي.

ولم تشفع دموع اللاعب الكوري الجنوبي له أمام رئيس بلاده في إصدار قرار بإعفائه من الخدمة العسكرية بالجيش الكوري.

وبذلك يضطر ” سون هيونغ مين ” للتغيب طوال عامين عن فريقه الإنجليزي بدءاً من أوائل العام المقبل، وهو ما سيعيق مسيرته الكروية بالتأكيد، وقد ينسف ربما تعاقده المليوني مع توتنهام الانجليزي.


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14 تعليق

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ يوم واحد

ياحليلهم لوانكم عند ربعنا هني عطاك الخزنه على مصر فازو جلسوا يتغنون بالفشل

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ يوم واحد

المانيا اوت

😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ يوم واحد

هذا الانتصار للعداله عشان المدرب اللي طارد ليروي ساني افضل لاعب الماني 👏👏👏

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ يوم واحد

ههههههههههههههههههههههههههههه ياحرام

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يوم واحد

امر لابد منه هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ يوم واحد

الله يكون بعونه وينهي مدته علي خير

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ يوم واحد

الخدمه العسكريه للرجال هذا امر طبيعي لماذن يبكي مثل الفتيات هههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 24 ساعة

😂😂😂من جد

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 24 ساعة

هذا بسبب مافعلته بألمانيا 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 1441 ] نشر منذ 24 ساعة

الله معك وتخلص هالمده علي خر وتعود أفضل من السابق أمر محزن حقا

[ عدد التعليقات: 2569 ] نشر منذ 24 ساعة

بكيت رغم فاتورة الكهرب

[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 18 ساعة

اقسم بالله ان اللي يحتاجون خدمه بالعسكريه ومرجله لاعبين منتخبنا
ترميهم بالحد وتعسكرهم
قصاات غريبه وشوفه نفس ورواتب نص مليون شهريا واذا جاء الجد فصحوك وحطوا سمعتك بالترااااب ب5 ول8 واصبحنا اضحوكه بسببهم

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 11 ساعة

تبكي ولا ماتبكي عالميدان ياعسكري 😂😂😂😂😂😂😂

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